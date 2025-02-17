Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile birlikte İstanbul’da düzenlenen Develililer Buluşması programında Develililer ile bir araya geldi. Başkan Büyükılıç, Kayserili iş insanları, akademisyenler ve STK Temsilcileri ile 7’ncisi düzenlenen Kayserililer Zirvesi’ne de katıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Güngören Belediyesi Gençosman Kültür Merkezi’nde düzenlenen Develiler Buluşması’na Başkan Büyükkılıç ve AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş’ın yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, Sayın Bayar Özsoy, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, önceki dönem milletvekillerinden Sami Dedeoğlu ve Develililer katıldı.

Başkan Büyükkılıç programda, İstanbul’da yaşayan Develililerin ilgi ve sevgisiyle karşılaştı.

Programı değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Hemşehrilerimizle kaynaşmak, hasret gidermek ve Develimiz hakkında istişare etmek için İstanbul’da düzenlenen Develililer Buluşması programına AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş, Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Gürcan, Milletvekillerimiz İsmail Emrah Karayel, Sayın Bayar Özsoy, Güngören Belediye Başkanımız Bünyamin Demir, önceki dönem milletvekillerimizden Sami Dedeoğlu ve hemşehrilerimizle birlikte katıldık” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, gönül bağlarımızı daha da güçlendiren bu güzel buluşmada bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.

Develi ilçesinin kalkınması ve gelişmesine katkı sunacak proje ve yatırımların ele alındığı programda katılımcılar Zenginlikler Şehri Kayseri video gösterimini ilgiyle izlediler.

Kayseri’ye özgü yöresel ikramların da yapıldığı programda Sanatçı Yusuf Alper Güllü'nün türküleri katılımcıları mest etti. Develililerden ilgi gören ve tam not alan programda katılımcılar emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul’da bir otelde düzenlenen 7’nci Kayserililer Zirvesi’ne katılarak, Kayserili İş İnsanları, Akademisyenler ve STK Temsilcileri bir araya geldi. Zirveye, Büyükkılıç ve Elitaş’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve çok sayıda Kayserili iş insanı, bürokrat, akademisyen ve STK temsilcisi katıldı.

7’nci Kayserililer Zirvesi’ni değerlendiren Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin değerli iş insanları, bürokratları, akademisyenleri ve STK temsilcileriyle birlikte 7’ncisi düzenlenen Kayserililer Zirvesi’nde hemşehrilerimizle buluştuk. Şehrimizin birlik ve beraberliğinin güçlenmesi adına önemli istişarelerde bulunduğumuz, Kayseri sevgisiyle bir araya gelen tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.

Başkan Büyükkılıç, zirvede günün anısına Kayserililerle bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.