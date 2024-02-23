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İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmaları için hak sahiplerine verilecek maddi destek miktarı netleşti. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi desteği verileceğine ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da kentsel dönüşüme destek kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi desteği verilecek.

İş yerleri için ise 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği sağlanacak.

Kredilerin vadesi 10 yıl olacak. İlk 12 taksite faiz uygulanmayacak.

İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara da bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği sağlanacak.

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