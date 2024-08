İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ, 12 yıl boyunca kaderine terk edilmiş, adeta kangren olmuş ‘Gaziosmanpaşa We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi’nde sona yaklaştı.İSTANBUL (İGFA) - Gaziosmanpaşa We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi’nin bulunduğu bölge, 2012 yılında Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne devredilen taşınmaz üzerine inşa edilmesi projenin yapımına 2016’da başlandı. Ancak o dönemde yaşanan sorunlar nedeniyle, projenin yapımı durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi’ne 2018 yılında dâhil oldu. İmamoğlu döneminde göreve gelen yeni KİPTAŞ yönetimi, imzalanan protokoller uyarınca yüzde 43 seviyesine ulaşması planlanan projeyi yüzde 7,42 seviyesinde devraldı.

KANGREN HALİNE GELMİŞ SORUN ÇÖZÜLDÜ

Hak sahiplerinin kira ödemelerinde gecikmeler yaşanmasının yanı sıra, geçmişte yapılan yanlış imalatlar nedeniyle sahada zemin kaymaları tespit edildi. Afet riski taşıyan bölgede, inşaat durma noktasındaydı. Teknik olarak mevcut projenin uygulanması imkânsız durumdaydı. KİPTAŞ’ın yeni yönetimi, ilk olarak yeterli ödenek olmamasına rağmen, saha güvenliğini sağlayarak iş programı hazırladı. Saha uygulamalarının önünü açmak için üniversitelerle iş birliği sağlandı. Raporlar doğrultusunda güvenli bir proje inşa edebilmek için, 2 bloğun yeri değiştirildi, 1 blok ise iptal edildi. Tüm siyasi partilerle yapılan görüşmeler sonucunda projenin tamamlanabilmesi için gereken ek ödenek ve süre uzatımı kararı, 2023 yılının ocak ayındaki İBB Meclisi’nde oy birliği ile alındı.

HAK SAHİPLERİ KONUTLARINA KAVUŞMAYA BAŞLADI

Kangren haline dönmüş bir sorunken çözüme kavuşturulan; 8 blok, 687 konut, 28 ticari birim olmak üzere, toplam 715 bağımsız birimden oluşan Gaziosmanpaşa We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hak sahiplerinin dairelerinin belirlenmesi ve 1. etabın teslim takvimi açıklanması için tören düzenlendi. Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde düzenlenen tören; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törende, sırasıyla; KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Bahçetepe ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“DOĞRU YAPILAN BİR BİNA İNSAN ÖLDÜRMEZ”

Kentsel dönüşüm projelerini tek tek gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Çünkü önemli bir mesele. İnsanlarımız için hayati bir mesele. Allah korusun. Deprem anında insanlarımızın can kaybı yaşadığını, memleketimizi nasıl büyük bir travmaya soktuğunu, 6 Şubat depreminde bir kez daha üzülerek, utanarak içimiz acıyarak, yaşadık ve bu acıyı hiçbir insanımızın yaşamamasını istiyoruz. Doğru yapılan bir bina, insan öldürmez. Ama biz, bu sorunu aşamadık. Çeyrek yüzyıl geçti. Sağlıklı adımlar atamadık. ‘Kentsel dönüşüm’ dendi. Kentsel dönüşüm yapılmadı. Yeterince sistemli, anlamlı bir biçimde, özellikle İstanbul'da bu süreç yönetilmedi” dedi.

MÜZEYYEN TEYZELİ ÇEKİLİŞ

Konuşmaların ardından Bakırköy 23. Noter Başkatibi Nurettin Aytekin nezaretinde, tören kapsamında, 10 hak sahibinin belirlenmesi için çekilişlerine geçildi. Kamuoyunun, 24 Mart 2019’daki seçim kampanyası sırasında İmamoğlu’nun seçim otobüsünü, 4 tansiyonla, 4 kilometre boyunca takip etmesiyle tanıdığı, kendisi de Gaziosmanpaşa sakini olan 77 yaşındaki Müzeyyen Şahbaz da tören ve çekiliş boyunca İBB Başkanı’na eşlik etti.