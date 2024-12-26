İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında başlattığı Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri atılımında rakam, sıfırdan 111’e ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Çocuk Etkinlik Merkezleri’nin (ÇEM) sayısı, 106’dan 111’e çıktı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; Bağcılar Kirazlı KİPTAŞ, Esenler Birlik, Gaziosmanpaşa Karadeniz, Kartal Hürriyet, Pendik Ertuğrulgazi ve Sancaktepe Sarıgazi mahallelerinde hizmete alınan Yuvamız İstanbul ÇEM’lerin resmi açılışlarını gerçekleştirdi. Esenler Birlik Mahallesi’ndeki ÇEM’de düzenlenen toplu açılış töreninde, sırasıyla; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

Esenler, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Pendik ve Sancaktepe’de faaliyete geçen 6 kreşin toplu açılışında konuşan TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Eğer biz rekabet edeceksek, dünyada güçlü bir devlet, güçlü bir millet olma karakterini elde edeceksek, inanın ve gerçek odur ki, mega proje, çocuklarımızın her birisine kreşte eğitim vermektir. Bunun başka bir yolu yok” dedi.

Kreş öğrencilerinin yoğun ilgisi altında konuşan Başkan İmamoğlu, başta kreş konusu olmak üzere, yurtlar olsun başka hususlar olsun, bütün alanlara dair çözümleri yerelden bulunabileceğine dikkait çekerek, "Yerelleşmenin kıymetli değerli, demokrasiyi güçlendirdiği bir gerçek. Bugün merkezi idarenin anlayışında birçok konuyu oraya yığmanın bir bakış açısı var. Her işi oraya toparlamanın… Aslında ülkedeki işleyişe ciddi bir zarar verme yöntemidir bu. Onun için bizim bu zararı giderecek yöntemleri ülkemizin geleceğine hazırlamamız lazım. Bunun da tek bir yöntemi var: Yereldeki aklı, insanlarımızın bilgisini, becerisini ortaklaştırarak, meseleyi milli bir kazanıma dönüştürmek” dedi.

İmamoğlu konuşması sonrasında çocukları anneleriyle birlikte yanına davet ederek, kurdele kesimini birlikte gerçekleştirdi.

111 YUVAMIZ İSTANBUL ÇEM’DE TOPLAM 10 BİN 749 ÇOCUĞA HİZMET SUNULUYOR

Öte yandan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın verdiği bilgilere göre; İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri, 3-6 yaş grubu dezavantajlı çocukların nitelikli okul öncesi eğitim hizmetinden yararlanmasını sağlıyor.

Çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarının önceliklendirildiği merkezlerde, kadın istihdamı gözetiliyor. Bu sayede, kadınların çalışma hayatına ve kamusal alana aktif katılımını destekleyecek hizmet ve politikalar geliştiriliyor. Mevcut durumda hizmet vermeye devam eden 105 Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri sayısı, yeni açılan 6 merkez ile birlikte toplam 111’e ulaştı. 111 Yuvamız İstanbul ÇEM’de toplam 10 bin 749 kapasite ile hizmet sunuluyor.