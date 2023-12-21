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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde lale dikimi etkinliği yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Belediyesi ve İstanbul Lale Vakfı işbirliğinde Nakkaştepe Millet Bahçesinde lale dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 ay toprak altında kalacak olan ve Mart ayında baharı müjdeleyecek olan lalelerin soğanları, özellikle gençlerden oluşan vatandaşların katılımıyla toprağa dikildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, açtığında birbirinden farklı renkleriyle toprağı süsleyecek olan lalelerin soğanlarını gençlerle birlikte toprağa dikti. Etkinlikte ayrıca vatandaşlara sıcak sahlep de dağıtıldı.

Dikim etkinliği öncesinde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün İstanbul Lale Vakfı ve Üsküdar Belediyesi işbirliğinde lale soğanı dikim etkinliğinde bir aradayız. Lale dışarıda Türk çiçeği olarak bilinir, lalenin böyle bir şöhreti var. Lale aslında bir İstanbul çiçeği de diyebiliriz. Rahmetli Kadir Topbaş zamanında bu lale soğanının, şehrin değişik noktalarında güzelleştirmek adına etkinliklerini hatırlıyorum. Bu etkinlikler zaman zaman basında da yer alırdı. Bugün de biz İstanbul'un bize göre en güzel millet bahçesinde güzel lalemizi sevgili gençlerimizle, çiçeklerimizle beraber dikeceğiz. Lale'yi sırf bir çiçek, bir bitki olarak görmemek lazım. Lale'yi aslında endüstriyel manada daha güzel işlemek gerekir. Lale bir kültür sanat sembolüdür. Bu yönüyle de yapılması gereken işler olduğuna inanıyorum” dedi.

Arkadaşlarıyla beraber lale soğanı dikmeye Nakkaştepe Millet Bahçesi’ne gelen gençlerden Berat Balkaya, “Arkadaşlarımızla buraya geldik. Fidan dikme etkinliğimiz oldu. Bu imkanı bize sağlayan başta Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz ”dedi.