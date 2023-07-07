IFA PARIS İstanbul Kampüsü, mezuniyet defilesiyle moda tutkunlarını etkiledi.İSTANBUL (İGFA) - Dünya’nın önde gelen moda okullarından olan IFA PARIS’in İstanbul Kampüsü, son sınıf öğrencilerinin tasarımlarını moda tutkunlarına sunmak amacıyla Binbirdirek Sarnıcı'nda gerçekleşen bir fashion show düzenledi.

Üç yıllık Moda Tasarım ve Teknoloji programlarını tamamlayan öğrencilerin tasarımları, ailelerin ve özel davetlilerin de katıldığı bir defilede sergilendi.

IFA PARIS İstanbul ekibi, öğrencileriyle birlikte yaklaşık bir yıldır çalışarak vizyonlarını yansıtan bu özel defileyi hazırladı.

Defilede program mezunlarından Yasmine Sidki, Mariam Abdelmajeed, Layan Abdalmajeed, Farah Zeyadeh, Mariam Phiroz, Mariam Jechi, Farah Daylac'ın yanı sıra Paris Kampüsü öğrencilerinin tasarımları da 'Nüans' temasıyla ve Binbirdirek Sarnıcı'nın eşsiz ambiyansı eşliğinde sergilendi. Defileye, tanınmış yerel ve küresel tasarımcılar, influencerlar, başkonsoloslar ve önemli isimlerin yanı sıra birçok basın mensubu da katıldı.

Daha sonra ünlü koreograf Asil Çağıl tarafından koreografisi ve Mesut Büyüksofuoğlu tarafından prodüksiyonu gerçekleştirilen defile, tüm ihtişamıyla başladı.

Defilede Zeliha Çal,Seviye İkbal Tulgar, Sevinç Meşe, Melike Yalnız, Derya Ekşioğlu, Tuğçe Tekin, Deniz Eser,Hande Taşkın, Türkan Geyik, Sena Küçük,Beste Viran, Albina Detkova, Jenya Krivenko ve Oğulşat Gagşalova gibi taçlı güzellerin yanı sıra 30 model yer aldı.

Defile sonrasında mezuniyet sertifikaları öğrencilere takdim edildi ve gece after party ile sona erdi.