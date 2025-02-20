İstanbul'da zehir tacirlerine düzenlenen Narkokapan-12 operasyonunda 79,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın zehir tacirlerine yönelik düzenlediği Narkokapan operasyonlarının 12'incisi bu kez İstanbul'un Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlendi.

“NARKOKAPAN-12” operasyonunda; 49,5 Kg Sıvı Metamfetamin, 2,5 Kg Kristal Metamfetamin, 27,5 Kg Skunk ve 141 Kg Kimyasal Katkı Maddesi ele geçirilirken operasyonlarda; 2’si Yabancı Uyruklu olmak üzere 5 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1892438004112757035

Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mücadelelerin gerçekleşmesinde duyarlılık ve vatandaş desteğinin önemli olduğunu kaydederek, "Şüpheli durumları bize bildirin, gereğini yapalım mesajını verdi. Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polisleri tebrik etti.