İstanbul Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Milli Mutabakat Metnimiz: İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" adlı sergi, Ankara Resim ve Heykel Müzesinde açıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü tarafından nesilden nesile onurla taşınacak bir koleksiyon niteliğinde hazırlanan "Millî Mutabakat Metnimiz: İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" adlı serginin açılışına Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eşi Ayşe Tekin, Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ile protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan açılışta, Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından İstiklal Marşı okundu. Sergi boyunca öğrenciler müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Millî Marşımızın anlam ve önemine uygun bir şekilde hazırlanan sergide yer alan çalışmalar, orijinal belge ve dokümanlar aslına uygun olarak enstitü atölyelerinde üretildi. Sergi için enstitü giyim atölyesi, hat tezhip atölyesi, tanıtım ve pazarlama atölyesi iş birliğinde ürünler hazırlandı.

Orijinal beste kapaklarının ipek üzerine yeniden tıpkıbasımları yapıldı ve el işlemeleri ile her biri numaralandırılan mendiller olmak üzere özel kutulara konuldu.

Hat tezhip atölyesinde İstiklal Marşı'nın ilk metni yeniden yazıldı. Sergide orijinal belgeler, kitaplar ve fotoğraflar yeniden üretilen çalışmalarla birlikte yer aldı.

Sergi, Ankara Resim ve Heykel Müzesinde 25 Mart 2024 tarihine kadar ziyarete açık kalacak.