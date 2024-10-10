Şehir Hatları, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için kız çocuklarına özel Boğaz turu düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, onlarca kız çocuğu hem eğlenceli anlar yaşadı hem de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgilendirildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik vizyonu ve bu doğrultuda gerçekleştirdiği faaliyetlerle adından söz ettiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü unutmadı. Cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla 2012 yılından beri dünya çapında kutlanan bu anlamlı gün için özel Boğaz turu düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, İstanbul’un çeşitli ilçelerinden gelen 6-12 yaş arasındaki onlarca kız çocuğu, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte hem Boğaz gezisinin tadını çıkardı hem de resim yaparak keyifli vakit geçirdi. Kabataş İskelesi’nden başlayıp yine aynı noktada sona eren tur yaklaşık iki saat sürdü. Tur boyunca Şehir Hatları’nın Vapur Kafesi, katılımcılara çeşitli ikramlar sunarak geziyi daha da keyifli hale getirdi.

RESİMLERİ PAŞABAHÇE VAPURU’NDA SERGİLENECEK

Etkinlikte yazar Almıla Aydın, çocuklarla ‘Cumhuriyet’, ‘Kız Çocuklarının Hakları’, ‘Vapur’ ve ‘Deniz’ temaları üzerinden bilgilendirici bir söyleşi gerçekleştirdi. Ardından, çocuklarla birlikte gerçekleştirilen resim atölyesi ile her biri, kendilerine hediye edilen malzemelerle hayallerini resmederek yaratıcılıklarını ortaya koydu. Kız çocuklarının yaptığı bu resimler, yakında Paşabahçe Vapuru sergi salonunda sergilenecek.