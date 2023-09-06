İstanbul Valiliği Başakşehir ve Küçükçekmece'yi dün gece etkisi altına alan sel felaketine ilişkin yaptığı yazılı yeni açıklamada, bin 754 ev ve işyeri etkilendiği, 2 kişinin hayatını kaybetti ve 12 kişinin yaralandığını bildirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un kuzeyinde yer alan ilçelerde dün akşam saat 21.00 sıralarında oluşan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana geldi.

Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde birer olmak üzere iki kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Yaralıların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, su baskınları dolayısyla kamu hizmeti veren bazı kuruluşlar da selden kısmen etkilendiği, bu kapsamda 112 acil çağrı merkezine bin 150, belediyelere ise 2 bin 540 su baskını ihbarı alındığı kaydedilirken, ilk belirlemelere göre bin 754 ev ve işyeri etkilendiği, söz konusu bölgelerde mahsur kalan vatandaşın bulunmadığı kaydedildi.

https://twitter.com/TC_istanbul/status/1699201995838521845

Öte yandan selde hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu.

Buna göre, Başakşehir Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi’nde Yıldız Yurtseven (57) ile Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak’ta yaşayan Gine uyruklu İraman Kebe (32) hayatını kaybettiği öğrenildi.