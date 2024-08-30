İstanbul’da taksilere standart gelecek. Yol ve yolcu seçme ile kısa mesafe diye yolcu almama keyfiliği sona erecek. UKOME’nin oy birliği aldığı kararla İstanbul’da 2.500 yeni taksi yollara çıkacak. Ancak bu taksiler yoldan yolcu alamayacak.İSTANBUL (İGFA) - 2 bin 500 yeni taksinin renk ve tasarımları UKOME tarafından belirlenecek. Taksilerde şoförle yolcu arasında güvenlik bariyeri bulunacak. Taksilerde çalışacak şoförler, İBB Ulaşım Akademi tarafından verilecek eğitim sonucunda sertifikalandırılmış kişilerden olacak. Taksiyi kullanan yolculardan, kullandıkları uygulama üzerinden komisyon ve ek ücret alınamayacak. Taksiler Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü (TAHKUK) onayı ile her yıl yenilenmesi zorunlu olan çalışma ruhsatı ile çalışabilecek.

LİSANS İÇİN YETERLİLİK TAŞIYAN HERKES BAŞVURABİLECEK

İstanbul’da çevrimiçi mobil uygulamalar vasıtasıyla taksi çağırma hizmeti vermek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişiler, Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı için İBB’ye başvurabilecek. Başvuranlar için yeterlilik, taksi taşımacılığı yönergesi kapsamında belirlenecek.

Halen lisanslı olan mobil uygulamaların tamamında sisteme üye olan taşımacı ve şoförlerin üyelik başlangıç ve bitiş bilgileri, yolculuk başlangıç konum ve zaman bilgileri, yolculuk bitiş konum ve zaman bilgileri, yolculuk ücreti bilgileri, toplu ve kamusal ulaşım hizmet kalite sistemi kapsamında kullanılacak yolculara ait yolculuk öneri, şikâyet ve puanlama bilgileri periyodik olarak İBB ile paylaşılıyor. Lisans için yeni başvuru yapacak tüm gerçek ve tüzel kişilerden en az bu yeterliliklere sahip olmaları istenecek.

MEVCUT UYGULAMALARIN DURUMU

2023 yılı itibariyle İBB’nin verdiği lisansa sahip 3 firma bulunuyor. Bunlar Bitaksi, UBER ve Taksim firmaları. Ayrıca Indrive, Laksi ve Martı Taksi firmalarının başvuruları halen değerlendirme aşamasında. Yönerge gereği sağlanması gereken istekler ve web servis süreçleri tamamlanınca, bu firmalar da İBB Meclisi tarafından belirlenen bedeli ödenerek lisans alabilecek. Ayrıca Yandex ve Bolt gibi firmalar ya da benzeri diğer firmalar da lisans başvurusu yapar ve yeterlilikleri uygun görülürse lisans alabilecek.