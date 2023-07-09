Sosyal medyada yer alan ve İstanbul'daki ekmek fiyatlarının zamlandığına ilişkin yapılan haberler sonrasında denetimleri sıklaştıran İstanbul Valiliği, il genelindeki 116 fırana tarfiye uygun ürün satmadıkları gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un 39 ilçesinde Ticaret, Tarım ve Zabıta Müdürlükleri ile “Ekmek Fiyat Denetimi” gerçekleştirdi.

205 ekmek fırınına yapılan denetimle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, denetim yapılan 116 fırının tarifeye uygun olmayan şekilde ürün sattığı tespit edilerek cezai işlem uygulandığını belirterek denetimler devam edeceğini kaydetti.

Ayrıca Valilikten yapılan yazılı açıklamada, halen 200 gram ekmeğin 5 TL'den satılmaya devam ettiği bildirildi.