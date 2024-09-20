Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonunun ortaklaşa hayata geçireceği İstanbul Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Basketbol Spor Lisesinin protokolü, Bakanlar Yusuf Tekin ve Osman Aşkın Bak ile TBF Başkanı Türkoğlu'nun katılımıyla imzalandı.İSTANBUL (İGFA) - Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezinde düzenlenen törene Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, bakanlıkların yetkilileri ve konuklar katıldı. Bakan Yusuf Tekin, burada yaptığı konuşmada, Millî Eğitim Bakanlığındaki müsteşarlık görevini yürüttüğü dönemi anımsatarak o dönem peşinden koştuğu bir hayali olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, dünyada eşi benzeri görülmemiş ölçüde hem eğitim hem de spor anlamında tesisleşme süreci yaşandığını kaydederek, "Bunun içini doldurabilecek, sporla eğitimi, akademik eğitimle sportif eğitimi yan yana getirecek bir süreci yürütmenin Millî Eğitim Bakanlığının görevi olduğunu düşünüyordum ve bunu kendime hayal edindim. O tarihte, 2014 yılında 'proje okulu' diye bir kavram hayata geçirdik. Meslek liselerinde başladık. Spor liselerimizi tematik hâle getirip küçük yaşlardan itibaren gençlerimizin, çocuklarımızın yeteneklerine uygun sportif eğitim almalarını ve bu şekilde Türkiye'nin sportif altyapısına hizmet edebileceğimizi düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

"Proje okul" tanımlaması yapılan okullarda müfredat oluşturmak, eğitici kadroların görevlendirilmesi gibi konularda istisnai özellikler getirdiklerini belirten Tekin, ticaret ve sanayi odaları ile büyük sanayi kuruluşlarıyla ortak meslek liseleri yaptıklarını dile getirdi. Bakan Tekin, sportif anlamda başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere spor federasyonlarıyla ortak okullar açarak çocukların "Akademik eğitim mi, sportif eğitim mi?" kavgasının içine sokmadan hem sportif altyapısının gelişmesi hem de akademik eğitimini sağlıklı bir şekilde almasını temin etmek üzere projeler geliştirdiklerini anlattı.

Bunun en başarılı örneğinin Türkiye Voleybol Federasyonuyla beraber yürüttükleri Ankara'daki Voleybol Lisesi olduğunu belirten Tekin, bunun ardından da Teknik Direktör Fatih Terim'le 2014'te Riva'daki Futbol Lisesini hayata geçirdiklerini aktardı.

Bakan Tekin, bugün Türkiye Basketbol Federasyonuyla ülkeye, millete hizmet edebilecek büyük bir projenin bir ayağını daha hayata geçirmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu projelerimizle çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren alıp ilgili ya da yeteneklerinin olduğu spor dallarında, o spor dalının gerektirdiği düşünce biçimlerini kazandırarak, kültürünü geliştirerek çocuklarımıza, gençlerimize rol modeli olabilecek, yurt dışında ülkemizi temsil edebilecek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle 'zeki, çevik ve ahlaklı sporcu' olarak yetiştirebileceğimiz hizmeti vermek için çaba sarf ettik. Bunun başlangıcını yaptık."



Abdi İpekçi Spor Salonunun yerinde inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezinin 29 yıllığına Bakanlık uhdesinde olacağını kaydeden Tekin, şöyle devam etti: "Okulun derslikleri, spor salonları, eğitim materyalleri federasyon tarafından donatılmış olacak. Okulun programları ve ders sistematiği Basketbol Federasyonunun belirleyeceği uzmanlarca hazırlanacak, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızla irtibatlı olarak onaylanıp yürürlüğe sokulacak. Öğrencilerimiz TBF'nin eğitim, kamp, antrenman ve müsabakalarına katılacak. Federasyonumuz çocuklarımıza bu anlamda kariyer rehberliği yapacak. Hakemlik, antrenörlük, kondisyonerlik, spor yönetimi gibi eğitim seminerleri ve benzeri organizasyonlar yürütülecek. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın mevzuatına uygun bir biçimde öğrencilerimize başarı bursu ve harçlık ödemesi de yapılacak."