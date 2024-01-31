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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin kültürel mirasının en önemli yapılarından biri olan Mimar Sinan üretimi ‘Sıra Dükkanlar’ı yeniden canlandırdı. Son yıllarda kaderine terk edilen ‘Sıra Dükkanlar’, İBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı restorasyonu ve İBB Miras’ın yenilikçi vizyonuyla baştan aşağı yenilendi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yıllardır kaderine terk edilen, Mimar Sinan üretimi Süleymaniye’deki Sıra Dükkanlar’ın, uzun soluklu bir restorasyonun ardından ‘İBB İstanbul Tasarım Müzesi’ne dönüştürülmesi nedeniyle düzenlenen törende konuştu.

Başkan İmamoğlu, törenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kendisiyle ilgili, “yan gelip yattığıyla” ve “proje değil, bahane ürettiğiyle” ilgili iddialarına, “2019’da, 74 bin 500 lira Cumhurbaşkanlığı maaşı vardı ve o günkü kurlarla 13 bin 500 dolar yapıyordu. Ve bugün de yine yanılmıyorsam o maaş, 183 bin lira civarında bir maaşa çıktı. Ama ne yazık ki 6 bin dolara kadar inmiş değeri. Yani bence bu hesaplara bakınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili bütçe hesaplarını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili matematiğin faydasıyla süreci daha iyi okuyabilirler ve daha da iyi görebilirler. Şunu da düşünmeden edemiyorum: Yani, ‘5 yıllık iktidarında kendisine bile faydası olmayanın, insanlarımıza nasıl faydası olacak…?’ Bıraksınlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden, bütçeler üzerinden yorum yapmayı. Ki bizim liyakatli ve işini, ekonomisini, bütçesini iyi yöneten birlikte çalıştığım yol yol arkadaşlarım, o milletin evlatları, ekonomi kurallarına ve icraatların daha iyi yapılmasına dönük yönetiyorlar. Bütün zorluklara rağmen yönetiyorlar. Türkiye'deki enflasyona dönük yönetiyorlar. Ama şu anda görüyoruz ki; Türkiye'yi yöneten akıl, zihniyet ve Sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul'un işiyle uğraşmasın, emeklinin zor geçindiğiyle ve onun aldığı maaşla ilgilensin. Açlık sınırının altında kaç milyon hane var bütün Türkiye'de; ona baksın. Ve yine söyleyeyim: Türkiye'deki döviz artışına, maliyet artışlarına çare bulsun, çözüm bulsun. Görevi ve sorumluluğu o. Ben, Sayın Cumhurbaşkanı'nı da görevini yapmaya davet ediyorum” yanıtını verdi.

“İKİNCİ ETAP DA 5 AY SONRA HAZIR”

Alanın ikinci etabının da yaklaşık 5 ay sonra tamamlanacağı bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Sizler de buradaki o sürpriz köşeleri gördükçe, yaşadığınız bu şehirle daha fazla gurur duyacak ve kendinizi bu şehre daha fazla sorumlu hissedeceksiniz. Tabii yeni alanlar ve yeni kültür sanat mekanlarının bu şehre bu tür noktalarda kazandırılması, bizleri de heyecanlandırıyor. Böylece bu bölgenin yoğun ilgi odağı haline gelmesi, bizleri şimdiden sabırsızlandırıyor. Nasıl Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Haliç Tersanesi’ni kapanmış bir halden tekrar canlanan, üretim yapan ama aynı zamanda tasarımla, sanatla buluşturan bir çalışmayı yapabilmişsek, burada da aynı şeyi yapmaya devam ediyoruz. Nasıl Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Büyükdere Fidanlığı’nı İstanbul'a kazandırmışsak, aynısını yapıyoruz. Kanuni Sultan Süleyman'ın ve Mimar Sinan'ın emanetini yok olmaktan kurtarıyor, yeniden üretim yapılan, insanlarımızın capcanlı bir şekilde yaşamın içine katılmasını gördükleri ve buluştukları bir merkez haline getiriyoruz. Ve daha da güzeli, halka açıyoruz. Bunları da ancak biz yapabiliriz” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR KURUMLARI MÜZEDEKİ YERLERİNİ ALDI

Bileşenleri arasında Küçükev Seramik Atelier, White Rabbit Porcelain, IMOGA, Yadigâr Ataklı Vitray Atölyesi, Artı Vitray, Emre Arolat, Beoffice, Piknik Works, Onaranlar Kulübü, Design Trak, Nazmi İnce, Taksim Sanat, İstanbul Modern, TEPTA Aydınlatma, ETMK İstanbul, BASE, Karşı Sanat, Salt, İKSV, Gülay Bilge, 16.10, Gigaro, Afterwork, İdilius Jewelry, Artiz Jewelry, Artdoll İstanbul, Maumauworks, Ethem Onur Bilgiç, Toprak Fırat, Beste İleri, Mamut Art, Fol, Az Sonra Tasarım Ajansı, Mert Tügen, fam°, Selin Tahtakılıç, Alara Demirel, Aybala Yalçın, Ender Diril, Cem Yönetim gibi saygın kurum, marka ve tasarımcıların yer aldığı İstanbul Tasarım Müzesi’nde, üretimlerin satışa sunulacağı bir Artshop da bulunuyor. Beltur’un da hizmet vereceği alanda; İBB Miras, İBB Kadın, Kültür AŞ, İBB Proje, İBB Kültür, Visit İstanbul, BİMTAŞ ve İPA ofislerinin yanı sıra İdari Ofisler de yer alıyor.