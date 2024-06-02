İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Enkazdan 7 kişi yaralı olarak çıkartılırken, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.İSTANBUL (İGFA)- İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi'ndeki Belediye Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bina saat 08.45 sıralarında çöktü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin enkaz alanındaki çalışmaları sürüyor.

VALİ GÜL OLAY YERİNDE... ENKAZDAN YARALILAR ÇIKARTILIYOR

Bu arada üç katlı binanın çökmesi sonrasında olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül ise, yaptığı ilk incelemeler sonrasında basın mensuplarna açıklamalarda bulundu. Vali Gül, enkazdan 7 kişinin yaralı olarak çıkartıldığını, 2 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: igf