İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) toplu ulaşım araçları, 21 Haziran 2025 Cumartesi ve 22 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz hizmet verecek. Öğrencilerin sınav giriş belgesini, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.İSTANBUL (İGFA) - Ücretsiz ulaşım hizmeti, İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.

Her iki sınav günü için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyen öğrencilerin, sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Sınavın 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkânı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

İBB'DEN ÖĞRENCİLERE KUMANYA DAĞITIMI

İBB, 21 – 22 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS sınavı kapsamında Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Mobil Çözüm Noktaları ile belirlenen okullarda öğrenciler için kumanya dağıtımı gerçekleştirecek.

38 ilçede, toplamda 38 okulda mobil çözüm araçları (Mobil Çözüm Noktası, Mahallede Çözüm, Kampüste Çözüm) ve çadırlarda yapılacak çalışmada su, kek ve meyve suyu dağıtılacak.