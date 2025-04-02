İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversiteli öğrencilere verdiği ‘Genç Üniversiteli Eğitim Desteği”nde ikinci ödemeleri 3 Nisan Perşembe günü yapılacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla öğrencilere desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” projesiyle, kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin muhtaçlık durumu değerlendirilerek nakdi destek sağlanıyor.

Hatırlanacaı gibi ilk ödemeler 7 Ocak’ta yapılmıştı. 2024/2025 eğitim öğretim döneminde 100 bin öğrenciye toplam 1,5 milyar TL’lik destek sağlanmış olacak.