Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından İstanbul’da riskli yapıların dönüşümü için hayata geçirilen ‘Yarısı Bizden’ kampanyası, vatandaşların deprem korkularına son veriyor.ANKARA (İGFA) - İstanbul’da riskli yapıların dönüşümü için hayata geçirilen ‘Yarısı Bizden’ kampanyası, vatandaşların deprem korkularına son veriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Sultangazi’de Yarısı Bizden kampanyasından faydalanan vatandaşların görüntülerini paylaşıp bir kez daha vatandaşlara kentsel dönüşüm için çağrı yaptı.

Yarısı Bizden’e başvuran Sultangazi’deki Hak sahiplerinden Yasin Gazi’nin “Devletimiz bir şeyi yapacağım dediyse yapar” sözünü alıntılayan Bakan Kurum, “Siz isteyin, biz yapalım” dedi.

“CAN GİTTİKTEN SONRA BİNALARIN BİR ÖNEMİ YOK”

Güvenlik amiri Mustafa Kahraman ise “Çürük binaların öldürdüğünü artık insanların anlaması lazım” diyerek herkesi kampanyadan faydalanmaya davet etti: Can gittikten sonra binaların bir önemi yok. Biz şimdi tedbirimizi alarak daha huzurlu bir şekilde oturabiliyoruz.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Hatırlanacağı gibi, 'Yarısı Bizden' desteği ile İstanbul’da evini yenilemek isteyen vatandaşlara 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği sağlanıyor.

İlk yıl faizsiz olarak verilen kredi, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra geri ödenmeye başlanıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Alan bazlı dönüşümlerde ise TOKİ ve Emlak Konut GYO devreye girerek inşaat sürecini üstleniyor. 700 bin TL’lik hibe bina maliyetinden düşürülüp kalan borç uygun ödeme koşulları ile taksitlendiriliyor.