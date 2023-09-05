İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,59 arttı. İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 42 bin 593 lira olarak hesaplandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Planlama Ajansı'nın açıklamasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyetinin bir önceki aya göre yüzde 9,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 54,34 oranında arttığını kaydetti.

Ajansın resmi internet sitesinde yer alan istatistiki verilere göre, bir önceki yılın Ağustos ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 80,59 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 42 bin 593 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 3 bin 765 lira arttı.

ZEYTİNYAĞI FİYATLARI YILLIK BAZDA YÜZDE 144,37 ORANINDA ARTTI

İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasında hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın Ağustos ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 144,37 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.