İstanbul Planlama Ajansı’nın gerçekleştirdiği “İstanbul’da Yaşam Maliyeti” araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen senenin aynı ayına göre yüzde 86,14 arttı.

İstanbul’da yaşamanın ortalama maliyeti 31 bin 788 lira olarak hesaplandı. Mart ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre bin 225 lira arttı.

Mart ayında geçtiğimiz aya göre en çarpıcı fiyat değişimlerinden biri yüzde 20 artışla et (kuşbaşı) olduğu görüldü.

Yaşam maliyetini oluşturan ürünler arasında hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin aylık fiyat değişim oranları tabloya şöyle yansıdı: