İBB iştirakleri KİPTAŞ, İstanbul İmar ve BİMTAŞ, ‘İstanbul Yenileniyor’ platformu kapsamında Bakırköy’deki İş Bankası Mensupları Sitesi’nin yıkımını, vatandaşların alkışları ve İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tanıklığında gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘İstanbul Yenileniyor’ platformu kapsamında riskli yapıların dönüşümüne, Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi’ndeki İş Bankası Mensupları Sitesi’yle devam etti. Hak sahiplerinin yoğun ilgisi altında yıkım alanına gelen İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, kendisi gibi Trabzon Lisesi mezunu olan 100 yaşındaki kat maliki Yunus Atalar ile renkli bir sohbet gerçekleştirdi. İmamoğlu’na yıkım sırasında, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Küçükçekme Belediye Başkanı Kemal Çebi eşlik etti. Yıkım öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, süreci anlatması için ilk sözü KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’a verdi.

KURT: “RİSKLİ YAPILARDA KİPTAŞ TARİHİNİN EN ÇOK ÇÖZÜM ÜRETEN YÖNETİMİ OLDUK”

“Şu an Bakırköy İş Bankası Mensupları Sitesi’nin Yücetarla parselindeyiz” diyen Kurt, kamuoyuyla şu bilgileri paylaştı:

“Burada yüzde 100 uzlaştık. 54 tane yapının bugün yıkımına başlıyoruz. 220’ye yakın vatandaşımız yaşıyordu. Maalesef mühendislik hizmetlerinden faydalanamamış bir yapı stoku var. Hemen yan tarafta İncirli parseli var. Orada da yüzde 61’deyiz. Hızlıca orada da uzlaşmak istiyoruz. Hedefimiz; orada da iki üç ay içerisinde yıkım ve temel atma işlemlerine başlamak. Bugün burada yıkıma başlıyoruz. Yaklaşık ya bu ay sonu muhtemelen temelimizi atacağız. Burada kiracılarımıza, 25 bin lira taşıma yardımı, daire başı da 10 bin lira kira yardımı yapıyoruz ve bunu tamamen bu projenin finansmanında çözdük. Bakanlıktan herhangi bir destek almadan, kendi kaynağımızla yönettiğimiz bir iş. Yüzde 100 uzlaştığımız için, vatandaşlarımız bize güvendiği için, mutluyuz. Umarım aynı uzlaşıyı İncirli parselinde de sağlarız. Orada da son 4 kişideyiz. 2 bölü 3’ü sağlayınca, hızlıca sahada başlayacağız. Bugüne kadar yıktığımız bağımsız birim sayısında 1800’e yaklaştık. Şu an, KİPTAŞ tarihinin en çok çözüm üreten yönetimi olduk riskli yapılarda. 450 tane daha 2,5 ay içerisinde yıkımını yapacağımız yapı var 2 bin 200’leri bu dönem yakalayacağız.”

İMAMOĞLU: “4 YILDA 25 YILIN ÜSTÜNE ÇIKMIŞ DURUMDAYIZ”

Kurt’un açıklamalarının ardından konuşan İmamoğlu da şu ifadeleri kullandı:

“KİPTAŞ'ın bizden önceki 25 yılında yaptığı kentsel dönüşüm ya da bu tür risk taşıyan binalardaki bağımsız bölüm sayısının, sadece 4 yılda üstüne çıkmış durumdayız. Hassasiyet gösteriyoruz. Bugün burada, Bakırköy sınırları içerisinde, yine kentsel dönüşüme tabi olmak zorunda olan, eski bir yapıyı ve ne yazık ki artık riskli yapı sıkıntısında olan bir binayı dönüştürüyoruz; 54 bağımsız birim. Tabii burada aslında ortaya koymak istediğimiz mesaj şu. Bir; biz bu yapıları tespit ediyoruz. Üstüne gidiyoruz meselenin. İlçe belediyelerimizle iş birliği yapıyoruz. Ki işte bugün Bakırköy'deyiz. Bakırköy Belediye Başkanımızdayız. Yarın Küçükçekmece’de olacağız Başkanımızla. Bir başka belediyelerde yine bu tarz yapılara özenli bir davranış içerisindeyiz. Bir an önce bu yıkımları yapıp, bir an önce de insanlarımızı sağlıklı yapılara kavuşturma arzusundayız. Bu İstanbul'un en temel meselesi. Yani bu meselenin üzerine gitmek zorundayız.”

“YAKIN ZAMANDA 400’ÜN ÜSTÜNDE BAĞIMSIZ BİRİMİ YIKMIŞ OLACAĞIZ”

Yüzlerce bina ve bağımsız bölümde yaşayan vatandaşlarla görüştüklerini belirten İmamoğlu, “Yakın zamanda yine 400’ün üstünde bağımsız birimi yıkmış olacağız. Ama bu meseleyi biz, istesek de çözemeyiz tek başımıza. Biz burada insanlarımızı teşvik ediyoruz. Bir an önce anlaşın. Çünkü bu aynı zamanda serbest piyasanın işi, aynı zamanda tabii ki müteahhit firmaların işi. Uzlaşın. Biz uzlaşmanın olmadığı, sıkıntı olduğu yerlerde biraz daha teminat gibi davranıp, KİPTAŞ marifetiyle, Büyükşehir Belediyemizin kurumlarının marifetiyle bu yıkımlar yapıyoruz. Bakın, 2 bin 200 bağımsız bölüm ne demek biliyor musunuz? Yani yıkıma tabi tuttuğumuz bu yapıları ve dönüştürdüğümüz yapıları çarptığınızda, yaklaşık 9 bin insan demek. Yani 9-10 bin insanın aslında hayatını teminat altına alıyorsunuz. Deprem yaşadık ve 11 şehrimizdeki bu büyük acıdan sonra gerçekten bu işe hep beraber, milletimizin birinci meselesi diye bakıp, süreci çözüme kavuşturmakla yükümlüyüz. Yeni yapıları yaparken hem kalıcı, dayanıklı hem de önümüzdeki 100 yıla hizmet edecek, daha karakterli, kimlikli yapılarla süreci dönüştürmek de zorundayız. Baktığımız yolculuk bu. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından, vatandaşların alkışları altında yıkıma geçildi. Bazı vatandaşların evlerinin yıkılmasını videoyla kayıt altına alması dikkat çekti.