Tahmini Okuma Süresi: dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü, kurum bünyesinde önceki dönemde sıfır (0) olan yükseköğrenim yurtlarının sayısını 14’e çıkardı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 560’ı kız olmak üzere, toplam bin 42 öğrenciyi barındıracak Büyükşehir Belediyesi'nin en yüksek kapasiteli kız-erkek öğrenci yurdunu Küçükçekmece’de açtı.

Türkiye’nin gururu ‘Filenin Sultanları’nın adının verildiği yurt açılışında konuşan İmamoğlu, “Bu milletin umudu olduğunuzu sorumluluk olarak yükleyecek bir hizmet ortaya koyuyoruz. Tabii ki sübvanse diyoruz. Ama sübvanse etmekten gurur duyuyoruz. Evet, bu bütçeler, buralara ayrılmıyordu. Şimdi ayrılıyor. Peki hizmetimizde bir eksilme mi var? Yok. E peki bu nasıl oldu? Bir avuç insanı mutlu etmektense, milletini mutlu etme anlayışıdır bunun adı. Başka bir şey değil” dedi.

Günümüz siyasetçilerine ve kamu yöneticilerine düşen görevin, gençlerin önündeki engelleri kaldırmak olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, İBB olarak bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi. Söz konusu çalışmalardan örnekler veren İmamoğlu, şunları söyledi:

“Onun için şehrimizin artık 11 bin noktasında ücretsiz internet erişimini sağladık. Kent Lokantaları açtık, açmaya devam ediyoruz. Gençleri düşündüğümüz için İstihdam Ofislerimizi büyüttük. Artık ilk vaadimiz olan, ‘150 bin insana iş bulmak’la ilgili aracılığımızı yaptığımızın, daha görev süremizin dolmasına 5 ay kala dahi bu vaadimizi gerçekleştirdiğimizin gururunu yaşıyorum. İstanbul'da spor yapma olanaklarını onun için büyütüyoruz. Onların sosyalleşecekleri 60’ın üzerinde kütüphane açmayı onun için başardık. Ve burada sadece iki öğrenci yurdu yok. Onlar açıldı ama diğer alanlarımızla ilgili çalışmalar sürüyor. Burada muazzam bir gençlik merkezi doğacak. İstanbul'un en özel kütüphanelerinden birisi burada açılacak çok yakın zamanda. Onun için staj imkanları sağlıyoruz gençlere. Yaz döneminde bile İstanbul'da kalıp staj yapıyorlarsa -ki çoğunu kurumlarımızda staj yaptırıyoruz- yurtlarda kalmalarını sağlıyoruz. 75 bin öğrencimize yıllık burs imkanı sağlıyoruz. Bu seneyle birlikte, biz 350 bine yakın gencimize burs vermiş olacağız. Bunun bizden önceki dönem sayısı sıfır. Yurt, yatak sayısı sıfırdı. Kent Lokantası sıfırdı. Kreş sıfırdı. Bakın bu hizmetler yeni.”

“BİR KREŞ BİR METROYA BEDEL”

Seçim meydanlarında bir kreşin bir metroya bedel olduğunu söylediğini hatırlatan İmamoğlu, “Çünkü bir kreşte iyi yetişmesini sağlayacağınız bir çocuk, yarın dünyanın en büyük buluşuna imza atacak. Yarınlarda öyle bilim insanları, öyle eğitimciler, öyle sporcular, öyle güzel yetenekli insanlar çıkacak ki; göğsümüz kabaracak. Dünyanın en büyük işlerine imza atan insanlar olacaklar. O fırsat eşitliğini sağladığınızda, Türkiye'nin, bu güzel yurdumun insanları, bu Cumhuriyetin evlatları, çok güzel işler başarmaya namzet. O bakımdan, gençlere dönük sorumluluğumuzu yerine getirmenin huzurunu yaşıyorum. 5 bin 200’e yakın gencimizi yurtlarımızda misafir etmenin, onların benim yoldaşım olmasını hissetmenin, İstanbul'un gönüllüsü olmalarını sağlamamın gururunu yaşıyorum. Tek isteğim var sizden, tek beklentim var: Gördüğünüz yerde bana sadece selam verin. Başka bir şey istemiyorum sizden” dedi.