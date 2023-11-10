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Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yıl dönümünde İstanbul’un metro ve tramvaylarında anıldı. Geçen yıl 85 bin kişinin saygı duruşunda bulunduğu alanlarda, bu yıl 100 binden fazla İstanbullu’nun bir arada Atamızı andığı duygulandıran sahneler yaşandı.İSTANBUL (İGFA) - 10 Kasım'da İstanbul'un metro ve tramvaylarında 100 bin yürek bir oldu.

116 BİN 746 KİŞİDEN İSTİKLAL MARŞI

Saat 09.05’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul’un işletmesini yaptığı 18 hatta bulunan 216 istasyonda tüm trenlerin peronda duracağı şekilde planlama yapıldı. İstasyon ve araçlarda yapılan anons ile birlikte o sırada metro ve tramvaylarda bulunan toplam 116 bin 746 kişinin katılımıyla 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi, ardından İstiklal Marşı okundu.

2023 yılı başında hizmete açılan M8 Bostancı-Dudullu/Parseller Metro Hattı pek çok kalıcı esere ev sahipliği yapıyor. Hattın Kozyatağı istasyonunda bulunan Atatürk’ün tren içinde tasvir edildiği, Sanatçı Murat Daşkın’ın “Cumhuriyetin Gözleri” isimli üç boyutlu çalışması, yolcuların sık sık fotoğraf çektirdiği ve görmek için istasyona geldiği eserlerden biri.

Metro İstanbul yolcularının özel ilgi gösterdiği bu eserin çevresini 10 Kasım için özel bir anma alanına dönüştürdü. Atatürk çiçekleri ile süslenen alanda yolcuların Atatürk’e notlar yazabileceği kalp şeklinde bir pano oluşturuldu.

Kozyatağı istasyonunda oluşturulan özel anma alanında saat 09.05’te Metro İstanbul üst yönetimi ve çalışanlarının katılımı ile saygı duruşu ve çelenk bırakma töreni gerçekleştirildi. Törene katılım gösteren yolcular, oluşturulan panoya da yoğun ilgi gösterdi.