İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında toplu ulaşıma yapılan yüzde 51,52 zammı kabul etmediklerini söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nin yarın olağanüstü toplanacağını ve yeni ücret tarifesi açıklayacaklarını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Akaryakıt fiyatları ve maliyetlerdeki artışlar nedeniyle İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 zam yapıldı.

Yeni tarifeye göre; tam bilet: 15 TL, öğrenci: 7,32 TL, minibüslerde öğrenci 8 TL, minibüslerde indi-bindi 12 TL oldu.

UKOME'de ayrıca taksilerde İndi-Bindi ücreti de 70 TL olurken, açılış 19,17 TL, kilometre başına 12,89 TL olması kararlaştırıldı.

Açıklanan fiyatlar karşısında İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısını terk etti.

Başkan Aksu, "Kontak kapatacağız, taksimetreleri ayarlatmaya gitmeyeceğiz" dedi.

Yapılan zammı kabul etmediklerini ifade eden Aksu, "Vatandaşımız da bu zamları yeterli bulmuyor" görüşünü savundu.