İstanbul'da Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gelenekselleşen ‘Kültür Buluşmaları’ Trabzon ile devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da dün başlayan Trabzon Kültür Buluşmaları 3 Kasım'a kadar her gün saat başı konserle devam edecek.

Memleket özlemi yaşayan İstanbulluları kendi kültürleri ile bir araya getiren ‘Kültür Buluşmaları’ kapsamında Perşembe'den Pazar gününe kadar her hafta bir ilin, kültürün tanıtımının yapıldığı alanda konserler, halk oyunları gösterileri, yemek stantları, yöresel ürün satışı gibi pek çok etkinliğe yer veriliyor.

Kültür Buluşmalarına gelen ziyaretçiler, Trabzon’un eşsiz lezzetlerini tatma imkanı bulacak. Saat başı halk müziği konserlerinin verileceği etkinlikte yöresel ürün satışı gibi pek çok etkinlik de olacak.

Bu hafta Trabzon günlerine yer verilen buluşmadan sonra bir diğer buluşmaları 7-10 Kasım tarihleri arasında Erzincan, 14-17 Kasım tarihleri arasında ise Ordu Kültür Buluşmaları'nda olacak.