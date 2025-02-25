İstanbul Bakırköy Belediyesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında ilçe genelindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine resim, lise ve üniversite öğrencilerine kısa film yarışması düzenliyor. “Geleceğe İz Bırak” temalı yarışmaların sonucunda başarı elde eden öğrencilere ödül verilecek.İSTANBUL (İGFA) - Çevreyi korumaya yönelik çalışmalarına devam eden Bakırköy Belediyesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde eğitim gören öğrencilere ödüllü resim ve kısa film yarışması düzenliyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün gerçekleştirdiği “Geleceğe İz Bırak” temalı yarışmalara katılmak isteyen öğrenciler, www.bakirkoy.bel.tr adresindeki veya okul müdürlüklerine gönderilen ‘Yarışmacı Bilgi Formu’nu doldurarak başvuru yapabilecek.

Düzenlenecek yarışmada, ilkokul ve ortaokul öğrencileri çevre sorunlarının çözümü noktasında yapılabilecek çalışmaları ve ilçe yöneticilerinden beklentileri kapsamında hayal ettikleri sürdürülebilir çevreyi resmedecek.

Kısa film yarışması kapsamında ise iklim değişikliği, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, su verimliliği ve atık yönetimi konularında lise öğrencileri 3, üniversite öğrencileri 7 dakikalık film çekimi gerçekleştirecek.

En geç 09.05.2025 tarihinde saat 16.00’ya kadar Bakırköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne teslim edilecek olan yarışma eserleri kurul tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar 19.05.2025 tarihinde açıklanacak.