David Beckham, İstanbul’u ziyaret ederek Predator’un zamansız ruhunu bir kez daha gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - David Beckham, adidas’ın “Kızlar Sahada: İlk Takımım” projesi kapsamında yeni yetişen futbolcu genç kızlarla ve Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Bu buluşmada futbol dünyasına dair ilham verici sohbetler gerçekleştiren Beckham, sporda fırsat eşitliğinin önemine ve sporun hayat değiştiren gücüne dikkat çekti.

David Beckham’ın İstanbul ziyareti, adidas İstiklal mağazasında gerçekleşen bir buluşma ile son buldu. Beckham bu buluşmada efsanevi Predator serisi, futbol kariyeri ve yeni yayılan “Under The Tongue” belgeseli hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

David Beckham İstanbul seyahatiyle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Tekrar burada olmaktan dolayı heyecanlıyım. İstanbul'u her zaman birçok nedenden dolayı sevmişimdir, kültürü ve özellikle yemekleriyle. Türkiye’deki gibi futbol atmosferinin bu kadar tutkulu olduğu yerlerde bulunmayı seviyorum. Bu yüzden tekrar burada olmak harika.”