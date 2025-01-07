İstanbul Beylikdüzü Belediyesi gerçekleştirdiği sosyal destek ve sağlık hizmetleriyle 2024 yılı boyunca da ilçe halkının yanında olmaya devam etti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, sosyal destek ve sağlık hizmetleriyle bir yandan dayanışma kültürünü güçlendirirken bir yandan da ilçe halkının yaşam kalitesini artırmaya devam etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve özel bakım ihtiyacı olan bireyler başta olmak üzere Beylikdüzü’nde binlerce haneye destek sağladı.

Kesintisiz sağlık hizmeti

Sağlık İşleri Müdürlüğü yıl boyunca; yaşlı ve engelli hizmetleri, ambulans birimi, engelli nakil, engelsiz yaşam birimi, koruyucu sağlık, ağız ve diş sağlığı, evde bakım, diyet ve beslenme, fizik tedavi, defin hizmetleri, koruyucu hekimlik ve mobil sağlık alanındaki çalışmalarını aksatmadan sürdürdü. 2024 yılı boyunca 11 bin 77 kişiye 49 bin 985 sağlık hizmeti sunuldu. Bu hizmetlerden fizyoterapi, evde bakım, ağız ve diş sağlığı gibi alanlar yoğun talep gördü.Engelsiz Yaşam Birimi 887 kişiye 14 bin 310, Fizyoterapi Birimi 562 kişiye 10 bin 772, Engelli Nakil Birimi 601 kişiye 5 bin 520, Evde Bakım ve Destek Birimi ise bin 493 kişiye 5 bin 335 defa hizmet verdi.

Kadına, çocuğa ve aileye yönelik destekler

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ise 2024 yılında da ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam etti. Son bir yılda bin 426 çocuğa eğitim malzemesi sağlanırken bin 900 çocuğa bayramlık giysi sevinci yaşatıldı. Öte yandan 76 bin 980 porsiyon sıcak yemek, bin 814 haneye erzak yardımı, 43 bin 301 porsiyon taziye yemeği, 80 bin 598 parça ev eşyası ve kıyafet yardımı yapıldı. Tüm Türkiye’ye örnek olan “Beslenme Saati” uygulaması kapsamında ise bin 888 çocuğa 235 bin 918 paket beslenme desteği sağlandı.Ayrıca danışmanlık hizmetleri kapsamında Kadın Dayanışma Merkezi ile Aile Danışma Merkezi de hizmetlerini sürdürdü. Temizlik ve bakım hizmetleri kapsamında ise 193 haneye 352 kez temizlik hizmeti, 364 haneye 2 bin 456 kez kuaför hizmeti, 269 haneye 2 bin 206 kez öz bakım desteği sunuldu.