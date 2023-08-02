Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sivil Havacılık konusunda, pandemi nedeniyle durdurulan İstanbul-Malabo seferlerinin artan taleple tekrar başlayacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ekvator Ginesi Ulaştırma, Posta ve Yeni Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Honorato Evita Omayı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Bakan Uraloğlu, görüşmelerde "Ufuk 2035" adlı ulusal kalkınma planı çerçevesinde ekonomideki çeşitliliğe yönelik sektörlerin, balıkçılık, turizm, tarım ve sanayi gibi alanlarda gelişmelerin, ulaştırma sektöründeki ilerlemelerle paralellik gösterdiğini belirtti.

Ekvator Ginesi ile ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili olarak Bakan Uraloğlu, Türk şirketlerinin Ekvator Ginesi'nde gerçekleştirdiği önemli projeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

"Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi bizim için büyük önem arz ediyor" diyen Bakan Uraloğlu, "Malabo ve Bata limanları işletmeciliği ihalesini kazanan Albayrak Holding'in, diğer Türk firmaları için de ülkede yatırım yapma örneği teşkil etmesini umuyorum. Denizcilik konusunda, iki ülke arasındaki ihracat ve ithalatın sağlanmasında önemli rol oynayan deniz taşımacılığının geliştirilmesi çok önemli. İki ülke arasında bir denizcilik anlaşması imzalanması için müzakerelere açık olduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.

İSTANBUL-MALABO SEFERLERİ EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK

Sivil Havacılık konusunda, pandemi nedeniyle durdurulan İstanbul-Malabo seferlerinin artan taleple tekrar başlayacağını da ifade eden Bakan Uraloğlu, "İki ülke arasında imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşması iç hukuk onay süreci sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Haberleşme konusunda, Ekvator Ginesi Posta İdaresi ile PTT arasındaki ilişkilerin gelecekte yeni iş birlikleri ile zenginleştirileceğini temenni ediyorum. Ayrıca, mobil operatör "Getesa" ile kurulan roaming anlaşmasının sonlandırılmasından üzüntü duyduğunu ve iki ülke operatörleri arasındaki sorunların giderilmesi için destek talep ediyoruz" diye konuştu.