İBB, “Sosyal Destek İstanbulkart” ile ihtiyaç sahibi hanelere aylık bin 500 TL tutarında nakdi destek sağlamayı sürdürüyor. İBB, 1 Temmuz 2019 - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplam 386 bin 183 haneye İstanbulkart ile düzenli aylık bin 500 TL destek sundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), herkesin temel ihtiyaçlarını karşılayabilme hakkı olduğu bilinciyle, sosyoekonomik yoksunluk içerisinde olup, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken hanelere periyodik olarak nakdi destek sunmaya devam ediyor.

Hayata geçirilen “Sosyal Destek İstanbulkart” programı ihtiyaç sahibi hanelerin yaşam standartlarını iyileştiriyor, temel haklardan olan ekonomik güvenceye erişimlerini sağlıyor ve toplumsal eşitliği destekliyor.

İHTİYAÇ SAHİBİ HANELERE NAKDİ DESTEK SÜRÜYOR

İBB, “Sosyal Destek İstanbulkart” ile ailelere düzenli nakdi destek sağlayarak, ekonomik zorlukların hafifletilmesini ve bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sunmayı hedefliyor.

Bu kapsamda sosyoekonomik desteğe ihtiyacı olan hanelere aylık bin 500 TL tutarında nakdi destek sağlanmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz 2019 - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplam 386 bin 83 haneye İstanbulkart ile düzenli aylık 1.500 TL nakdi destek sunmuş oldu.