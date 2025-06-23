Spor İstanbul’un araştırması, haftada 150 dakika spor yapan 1.6 milyon İstanbullu'nun ekonomiye dev katkı sağladığını ortaya koydu. Hedef, Londra seviyesinde 16 milyar dolarlık tasarruf sağlamak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul, fiziksel aktivitenin ekonomiye etkisini ölçen bir araştırmaya imza attı.

Bağımsız bir araştırma şirketiyle gerçekleştirilen çalışmaya göre, haftada 150 dakika spor yapan İstanbulluların ekonomiye katkısı yıllık 3.5 milyar doları buluyor. Spor İstanbul, 71 tesisi ve 300’den fazla noktada düzenlediği açık alan etkinlikleriyle İstanbulluları harekete geçiriyor.

“HAREKET, EKONOMİYE CAN KATIYOR”

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Fiziksel aktivitenin ekonomik etkisini ölçerek bir ilke imza attık. Vapurlardan metrolara, parklardan tesislere kadar her alanda İstanbulluları hareket etmeye teşvik ediyoruz,” dedi. Dünya Sağlık Örgütü’nün “fiziksel olarak aktif” tanımına uyan 1.6 milyon İstanbullu (yüzde 13.6), 3.5 milyar dolarlık ekonomik fayda sağlıyor. Bu oran, Birleşik Krallık’ta yüzde 63.4, ABD’de yüzde 46.9 seviyesinde.

Genel Müdür Onur, fiziksel aktivitenin üç temel faydasını şöyle sıraladı: “Sağlık harcamaları azalıyor, iş gücü verimliliği artıyor ve erken ölümler önleniyor. 2022-2023’te fiziksel aktivitedeki yüzde 2.1’lik artış bile 575 milyon dolarlık katkı sağladı.”

“LONDRA SEVİYESİNE ULAŞIRSA 16 MİLYAR DOLAR MÜMKÜN”

Araştırma, hastalık yükünün azalmasıyla 1.9 milyar dolar, işyeri devamsızlıklarının düşmesiyle 1.3 milyar dolar ve erken ölümlerin azalmasıyla 190 milyon dolar tasarruf sağlandığını gösteriyor. Onur, “Eğer İstanbul’da aktif nüfus oranı yüzde 63’e (Londra seviyesi) ulaşırsa, ekonomik fayda 16 milyar dolara çıkabilir. yüzde 2-3’lük bir artış bile bu değeri katlayabilir,” diyerek stratejik yatırımların önemini vurguladı.