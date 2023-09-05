İstanbul'da başta Arnavutköy ve Başakşehir olmak üzere farklı semtlerde kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre metrekareye düşen yağış 125 kilograma ulaşırken, Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un özellikle kuzey ilçelerinde farklı semtlerinde kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. Metrekareye düşen yağış miktarı 125 kilograma ulaştı.
İstanbul Valisi Davut Gül, sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını isterken, Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İstanbul'daki kuvvetli yağış dolayısıyla Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlar tahliye edildi.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, belediyede misafir ettikleri vatandaşların servislerle evlerine bırakılacağını belirtirken, ekiplerin ilçe genelinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, İstanbul’un kuzey ilçelerindeki yoğun yağışla ilgili açıklama yapıyor.