İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılından bu yana tarım, balıkçılık ve arıcılık alanlarında verdiği ücretsiz desteklerle, kentin 693 olan üretici sayısının 8 bin 226 kişiye ulaşmasını sağladı. Bu yıl çiftçilere ücretsiz verilecek yaklaşık 10 milyon kışlık sebze fidesi dağıtımı başlatıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi,2020 yılında başlattığı İstanbullu çiftçilere destek hizmetini devam ettiriyor. Bu yıl çiftçilere ücretsiz verilecek yaklaşık 10 milyon kışlık sebze fidesi dağıtımı, TBMM CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı törenle başlatıldı.

TÜİK verilerine göre, göreve geldiklerinden bu yana İstanbul'da tarım yapılan alan tam 50 bin dekarın büyüdüğünü ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullu üreticileri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan İmamoğlu, “Biz, desteklemeye devam edeceğiz. Doğru işler yapmaya devam edeceğiz. Yapılmayan işleri başlatmaya ve insanlarımızın ihmal edilen ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Biz niçin bunları başarıyoruz biliyor musunuz? Tek farkımız var: ‘Her şeyi ben bilirim’ demiyoruz. Bilen insanlarla çalışıyoruz. Köylüyü dinliyoruz. Çiftçiyi dinliyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara, “Umutla ayağa kalkın” çağrısında bulunan Başkan İmamoğlu, “Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz; ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde, bir sonraki seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dolayısıyla yılmak yok; yolumuza devam edeceğiz. Unutmayınız; buradaki kardeşiniz, asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz. Bunu herkes bilsin” diye konuştu.