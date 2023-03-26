Haliç Su Sporları Merkezi yakında açılıyor. İnşaatta son aşamaya gelindi. Kano ve kürek yarışlarına uygun tasarlanan merkez, İstanbul’un ilk su sporları merkezi olacak.İSTANBUL (İGFA) - Geniş ve Haliç’in dokusuna uygun yeşil alanları, 2 kilometrelik parkur uzunluğuyla Haliç Su Sporları Merkezi, uluslararası kano ve kürek müsabakalarına göre tasarlandı. Kulüplerin antrenmanlarını yapabileceği merkezde, 6 kayık hangarı bulunuyor. Hangarlar sayesinde Haliç’in eşsiz silueti bozulmayacak. Tesiste 174 kano kapasiteli kayıkhane de bulunuyor. Fitness salonu, konferans salonu, hakem kuleleri, eğitmen odası ve soyunma odalarının da yer aldığı tesisin üst bölümü İstanbullulara açık sosyal tesis olarak hizmet verecek. İstanbullular bu alandan yarışları izleyebilecek.

İKİNCİSİ MALTEPE’YE

İBB, Maltepe sahilde bulunan Orhangazi Şehir Parkı kıyısında, yeni bir uluslararası su sporları merkezinin yapımına da başladı. Tesisin 2023 yılının sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Tesiste 184 adet kano kapasiteli kayıkhanenin yer alması ve 4 adet soyunma odası, sağlık odası, doping odası, idari oda ve kafeterya bölümlerinde sporculara hizmet verilmesi planlanıyor.

6 SU SPORU MERKEZİ DAHA

Uluslararası tesislerin yanında İBB tarafından şehrin 6 farklı noktasında daha butik su sporları merkezleri yapılıyor. İlk etapta Tuzla, Bostancı ve Florya’da yapımına başlanan merkezler İstanbul’daki kano ve kürek kulüpleri tarafından antrenman amaçlı kullanılabilecek. Merkezler soyunma alanları, idari alanlar ve kano-kürek depolama alanları olmak üzere 3 modülden oluşacak.