İBB’nin 2020’de yeniden inşa ettiği Cemal Kamacı Spor Kompleksi’ne, İstanbul Valiliği tarafından engelli bireylere sağladığı kolaylıklar ve imkanlardan dolayı ‘Erişilebilirlik Belgesi’ verildi. Tesis, İstanbul’da alanında tescilli ilk spor merkezi oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından baştan sona yenilendikten sonra 2020 yılında Başkan Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden hizmete açılan Cemal Kamacı Spor Kompleksi, engelli bireylere sağladığı kolaylıklar ve imkanlarla da dikkat çekiyor. Engelli bireylerin yüzme ve fitness başta olmak üzere birçok branşta spor yaptığı tesis ‘Erişilebilirlik Belgesi’ alarak hem İstanbul’un hem de İBB’nin bu alandaki tescilli ilk spor merkezi oldu.

TÜM ALANLARINDA ENGELLİ BİREYLERE SPOR HİZMETİ

Cemal Kamacı Spor Kompleksi’ni her ay 8 bin kişi ziyaret ediyor. Tesisin tüm alanlarında engelli bireyler de rahatlıkla spor yapabiliyor. Tesiste yapılan çalışmalar kapsamında yüzme havuzuyla birlikte üyelerin spor yaptıkları tüm alanlar; bina girişleri ve çıkışlarından, soyunma odalarına kadar tesisin tamamı engelli bireylerin kullanımına uygun olarak yenilendi.

Standartlara uygun eğim ve ölçülerde yapılan bu alanlara ek olarak görme engelli bireyler için bilgilendirme, numaralandırma, işaretleme ve yönlendirme işlemleri de unutulmadı. Gerekli yerlerde sesli ve görsel uyarı sisteminin devreye alındığı, Braille alfabeli rakam ve yazılar ile yapılan bilgilendirme ve yönlendirmelerin kullanıldığı tesiste zemin üzerinde kılavuz iz, kesik kubbe yüzey ve eliptik yüzey gibi duyumsanabilir( hissedilebilir) öğeler tercih edildi.

ERİŞİLEBİLİRLİK BELGESİ VERİLEN İLK SPOR TESİSİ

Engelliler için yapılan tüm bu çalışmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde İstanbul Valiliği tarafından tesise Erişilebilirlik Belgesi verildi. Engelli bireylerin kullanımı açısından tüm standartların yerine getirildiği Cemal Kamacı Spor Kompleksi, İstanbul genelinde ilgili bakanlıklar ve kurumların incelemesinin ardından bu belgeyi alan ilk spor tesisi oldu.