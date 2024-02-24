İstanbullu kadınlar, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve İstanbul Vakfı’nın iş birliğiyle gerçekleşen ‘Üretken Kadınlar Buluşuyor’ etkinliğinde bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) farklı birimleri tarafından kadınlara yönelik tasarlanmış hizmetleri tek çatı altında toplanarak bütüncül bir anlayışla sunulması için hayata geçen İBB Kadın ve özellikle kadınlar ile çocuklara yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul Vakfı, iş birliğiyle “Üretken Kadınlar Buluşuyor” etkinlik serisi başlattı. Etkinliğin bir yenisi Arnavutköy İSADEM’de yapıldı. İstanbul Vakfı çatısı altında ‘Büyüt Hayallerini’ projesini hayata geçiren, akademik çalışmalar yapan ve çalışmasını ‘Cam Işığı Kesemez’ kitabı ile kamuoyuyla paylaşan Dilek Kaya İmamoğlu’nun katıldığı buluşmada, İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Enif Yavuz Dipşar ve mahalleli kadınlar ile beraberindeki çocukları yer aldı.

SOHBET DE İHMAL EDİLMEDİ

İstanbul’un her noktasındaki kadınlara ulaşmak ve kadınlarla sevgiyi ve umudu çoğaltmak amacıyla düzenlenen ‘Üretken Kadınlar Buluşuyor’ etkinlik serisi, eğitmen eşliğinde gerçekleşti. Rengarenk örgü ipleriyle yerlerini alan kadınlar şapka, atkı, eldiven ve çantalarını örerken sohbet etmeyi de ihmal etmediler.

DİLEK KAYA İMAMOĞLU KÜÇÜK MİSAFİRLERLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Katılımcılar arasında yerini alan Dilek Kaya İmamoğlu da katılımcılarla birlikte örgü ipi ve tığ alarak ilmeklerini kadınlarla birlikte attı. Katılımcı kadınların beraberinde etkinliğe katılırken yanlarında getirdikleri çocukları için de oluşturulan oyun alanında uzman eşliğinde hoşça vakit geçiren çocuklar ile de yakından ilgilenen Dilek Kaya İmamoğlu, çocukların yaptığı çalışmaları inceledi.