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Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri tarafından vatandaşlara 30 bin adet marul fidesi dağıtıldı.BİLECİK (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi sera alanlarında yetiştirilen marul fideleri, Bilecik'te yetiştirilmek üzere vatandaşlara dağıtıldı.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, Park ve Bahçeler Müdürü Hakan Çevik ile görevliler, vatandaşlara hazırlanan fideleri çantalara koyarak teslim etti.

Gerçekleştirilen uygulama hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürü Hakan Çevik, Bilecik Belediyesi olarak son üç yılda 517 bin 240 adet sebze fidesini halkla teslim ettiklerini belirterek, son üç yılda ise 517 bin 240 adet sebze fidesinin dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

‘’ATIL ALANLARA İSE BUĞDAY VE BİLECİK BAL KABAĞINI EKMİŞTİK’’

Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak belediyeye ait atıl alanlara ata tohumu kara kılçık buğdayı ve bal kabağını ektiklerini, elde edilen hasılatı da çiftçi ve vatandaşlara dağıttıklarını kaydeden Çevik Pelitözü’ndeki tarım arazisine bal kabağı ekimi yaparak, buradan elde ettikleri bal kabaklarını belediyemiz tesislerinde işleyerek, vatandaşlara sunacaklarını söyledi.