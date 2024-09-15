Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul, 235 istasyonunu kültür sanat kavşaklarına dönüştürmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, şehrin ritmini istasyonlarına taşımaya devam ediyor. Bu yıl yeniden düzenlenecek “Metro İstanbul Müzisyen Seçmeleri” ile akademisyenler, müzik konusunda uzman eğitmenler ve İBB Kültür Dairesi Başkanlığı yetkilileri kentteki yetenekleri keşfediyor.

Seçmeler Pop-Rock, Dünya Müzikleri, Türk Halk Müziği-Türk Sanat Müziği ve Enstrümantal olmak üzere dört farklı kategoride gerçekleştirilecek. Sonuçlar 7-13 Ekim tarihleri arasında açıklanacak. Yeni seçilen Metro İstanbul Müzisyenleri, görevlerine 26 Ekim Cumartesi günü başlayacak.

NASIL BAŞVURULUR?

İstanbul’da ikamet eden ya da öğrenim gören ve en az bir enstrümanı yetkin bir şekilde çalabilen tüm müzisyenler, 14-23 Eylül 2024 tarihleri arasında, belirlenen 4 kategoriden birinde çekecekleri 1 dakikalık performans videoları ile seçmelere katılabilecek.

Başvurular https://kultur.istanbul/metroistanbulmuzisyensecmeleri adresinden, Radar Türkiye ve İstanbul Senin uygulamaları üzerinden yapılabilecek.

SEÇMELER NASIL YAPILACAK?

Başvurular her kategori için akademisyenler, müzik profesyonelleri ve İBB Kültür Dairesi Başkanlığı yetkililerinden oluşan toplam 20 kişilik jüri tarafından çevrim içi ortamda değerlendirilecek. En yüksek puanı alan 160 kişi/grup 1 yıl boyunca metro müzisyeni olmaya hak kazanacak. Asil olarak belirlenen metro müzisyenlerinin haklarından feragat etmesi durumunda, belirlenen 80 kişi/grup yedek metro müzisyeni puan sıralamasına göre görevlendirilecek.