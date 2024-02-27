İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelede İstanbul’a 65 yeni Mobil Göç Noktası Aracının katılımıyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Göç İdaresi Mobil Araç Teslim Töreni'nde konuşan Bakan Yerlikaya, dünyanın en büyük 15. metropolü olan İstanbul'un nüfusunun da 131 ülkeden daha fazla olduğunu söyledi.

Mobil Göç Noktası sayısını artırmaya kararlı olduklarını ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir uygulama başlattıklarını belirterek, bunun da Mobil Göç Noktaları olduğunu söyledi.

Bu uygulamanın dünyada bir ilk olduğunu öne süren Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin gerekli gördüğü durumlarda yabancıların kimlik kontrollerini yaptığını, kimliğini ibraz etmeyenlerin araçlara davet edildiğini anlattı. Bir göç uzmanı ve tercümanın yer aldığı araçlarda parmak izi sorgulaması yapıldığını kaydeden Bakan Yerlikaya, "GöçNet" veri tabanından gerekli kontrolleri sağlanan kişilerin, düzensiz göçmen olduğunun anlaşılması üzerine doğrudan geri gönderme merkezine sevk edildiklerini aktardı.

İstanbul'un bir finans şehri ve merkezi olduğuna da vurgu yapan Yerlikaya, ülkeye yatırım yapmak için gelen pek çok yabancının ilk adresinin burası olduğunu kaydetti.

"Mobil Göç Noktası" uygulamasına ilk olarak 19 Temmuz 2023'te İstanbul'da başladığını anımsatan Bakan Yerlikaya, uygulama başarılı olunca 1 Aralık 2023 itibarıyla 30 büyükşehirde Mobil Göç Noktası araçlarını faaliyete geçirdiklerini belirtti.