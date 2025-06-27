İstanbul’un barajlarında doluluk oranı yüzde 68’e gerilerken, İSKİ su tasarrufu için acil çağrıda bulundu. Günde yüzde 10 tasarruf, 2 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayabilir!İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kente günde ortalama 3 milyon 500 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlarken, barajlardaki doluluk oranının %68’e düştüğünü duyurdu. Yaz sıcaklarının etkisiyle artan su tüketimi ve yağışların azalması, su kaynakları üzerindeki baskıyı artırıyor. İSKİ, İstanbulluları su tasarrufuna çağırarak, basit yöntemlerle günlük onlarca litre suyun kurtarılabileceğini vurguladı.

BARAJLARDA SON DURUM: ELMALI ZİRVEDE, ISTRANCALAR DİPTE

25 Haziran 2025 verilerine göre, Elmalı Barajı yüzde 83’lük doluluk oranıyla İstanbul’un en yüksek seviyesine sahip barajı oldu. Ömerli yüzde 76, Darlık yüzde 73, Terkos yüzde 71, Pabuçdere ve Kazandere yüzde 68, Büyükçekmece yüzde 63, Sazlıdere ve Alibey yüzde 52 doluluk oranlarıyla sıralanırken, Istrancalar Barajı yüzde 23 ile en düşük seviyede kaldı. İstanbul’un en büyük su kaynaklarından Melen Çayı’nda da debi düşüşü yaşanırken, kente aktarılan su miktarı önceki yıllara göre azaldı.

Kuraklık ve Nüfus Artışı Su Kaynaklarını Zorluyor

İklim değişikliği, nüfus artışı ve kuraklık, İstanbul’un su rezervlerini tehdit ediyor. Barajları besleyen akarsuların debisindeki düşüş, su kaynaklarının sürdürülebilirliğini riske atıyor. İSKİ, bu zorlu dönemde suyun bilinçli kullanımının kritik önemde olduğunu vurguluyor.

İSKİ, su tasarrufu için her bireyin uygulayabileceği pratik yöntemleri sıraladı:

Meyve ve sebzeleri akan su yerine kapta yıkayın.

Bulaşık ve çamaşırları elde değil, tam dolu makinelerde yıkayın.

Duş sürelerini kısaltın.

Araç ve halı yıkamada hortum yerine otomatik sistemleri tercih edin.

El yıkama, diş fırçalama ve tıraş sırasında musluğu kapatın.