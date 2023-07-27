Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı filosunu 100 yeni araçla güçlendirmek için imzalar atıldı. M4 ve M10 hatlarında kullanılacak yeni araçlar, Ankara merkezli yerli bir firma tarafından üretilecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı filosunu 100 yeni araçla güçlendirmek için harekete geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ve Bozankaya Grup arasında, 11 Mayıs’ta işlemleri tamamlanan ihale kapsamında, 100 yeni metro aracının üretimi için imzalar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tanıklığında atıldı. Emirgan’daki Beyaz Köşk’te düzenlenen törende imzalar; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar ile Bozankaya Grup kurucusu ve firma sahibi Murat Bozankaya arasında atıldı. Törende sırasıyla; Alpkökin, Bozankaya ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“2023 YILI YATIRIM HARCAMAMIZIN YÜZDE 40’TAN FAZLASINI RAYLI SİSTEMLERE AYIRDIK”

İmza töreninde konuşan İmamoğlu, ulaşım konusunun İstanbullular için en önemli sorunlardan biri olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Beledyesi'nin bu sorunun çözümü için var olduğu günden beri bir mücadele içinde olduğunun altını çizen Başkan İmamoğlu, “Eğer kent için sağlıklı bir zaman dilimini tasarlayamaz ve öngörülerini oluşturamaz iseniz, sorunlar büyüyor ve biriktirdikten sonra da elbette çözümleri de ne yazık ki kolay olmuyor” dedi. İstanbul için bu anlamda birinci sıra çözüme kavuşturulması gereken sorunun raylı sistemler olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Bu bağlamda yatırımlarımızı artıran ve hızlandıran bir yönetim olduk. Dört yıldır gerçekten ciddi bir yatırımı metrolarımıza aktardık, ciddi bir kaynağımızı aktardık. 2023 yılı yatırım harcamamızın yüzde 40’tan fazlasını raylı sistemlere ayırmış durumdayız. Yıllık metro üretme hızımız da az önce Pelin Hanım'ın da söylediği gibi, gerçekten bir rekora doğru gidiyor. Rekor dediğimize bakmayın. Bunun bile İstanbul'a ne yazık ki yeterli olmayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

M4 ve M10 hatlarında kullanılacak yeni araçların, Ankara merkezli yerli bir firma tarafından üretileceği bilgisini paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 yıllık görev sürelerinin, iktidar kanadınca 25 yıllık geçmiş dönemle kıyaslanmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

25 yılda üretilen bazı işleri, bu 4 yılda ortaya koydukları kabiliyetle kıyaslayan Başkan İmamoğlu, "Biz şunu yapmıştık, siz bunu yaptınız’ diye bir yarışa tabi tutuluyoruz. Bunu hem gülümseyerek hem de keyifle karşılıyorum. Çünkü 4 yılın 25 yılla yarıştırılması ya da kıyaslanması, bizim için keyifli. Verimli ve etkili bir şekilde zamanı kullanıp, işinizi yaparsanız bu şekilde kıyaslanırsınız. Biz, 4 yılda çok güzel işler başarmış bir yönetimiz” dedi.

M10 Pendik-Sabiha Gökçen metro hattının Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapıldığını anımsatan İmamoğlu, “Normalde daha önceki düzene göre belediyenin kasasından, Hazine hesabına kesinti yapılarak 25-30 yılda parası alınan para, değiştirilen son genelgeyle beraber bizden 11 ayda alındı” bilgisini paylaştı. İmamoğlu, “Bu kesintilerin olabileceği yeni işler, İstanbul ile bakanlık arasında vardır, olacaktır. Aynı şekilde bu tavrı ortaya koyarlarsa, bu altından kalkılacak bir süreç olmayacaktır” uyarısında bulundu.