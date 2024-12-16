İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı, Yenikapı - Kirazlı Metro Hattı ve Haliç Tramvay Hattı entegrasyonuyla İstanbullulara konforlu ulaşım sunacak Eyüpsultan - Bayrampaşa Tramvay Hattı’nın yapımına devam ediyor. Şu anda yüzde 6'lık aşaması tamamlanan proje 2027 yılının ilk yarısında yolculu işletmeye alınacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı, Yenikapı - Kirazlı Metro Hattı ve Haliç Tramvay Hattı ile entegre olacak Eyüpsultan - Bayrampaşa Tramvay Hattı'nın yapımına devam ediyor.

İSTANBULLULARA AKTARMASIZ HİZMET

Hat, T5 Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı ile birlikte çalışacak. Ortak bir işletme olacak Eminönü - Alibeyköy ve Eyüpsultan - Bayrampaşa hatları, Feshane ortak istasyonundan sonra iki ayrı güzargâh olarak ayrılacak. Bu sayede Eyüpsultan - Bayrampaşa raylı sistem hattının da tamamlanmasıyla; Eminönü - Alibeyköy ve Eminönü - Bayrampaşa arasında İstanbullulara aktarmasız hizmet sunulacak.

YÜZDE 6’LIK KISMI TAMAMLANDI

2027’de hizmete hazır hâle gelmesi planlanan hat, şu anda yüzde 6 oranında tamamlandı. Bayrampaşa Meydan İstasyonu bölgesinde kazı destek sistemlerinin yapımı devam ediyor. Şaftlarda kazık imalatı tamamlanmış, kazı çalışmaları da sürüyor. Bayrampaşa İstasyonu bölgesi mobilizasyon işleri tamamlanmak üzere, kazı destek imalatları bu ay başlayacak.

Projede hemzemin bölgede yapılacak yol ve altyapı deplase işleriyle şantiye mobilizasyonlarının tamamlanması sonrasında, Demirkapı ve Feshane İstasyonları arasındaki kısmın yapım işlerine ise 2025 yılı sonu itibariyle başlanacak.

SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

İBB, 2022'de projeleri revize ederek 25 milyon Euro tasarruf sağladı. 2023 Şubat ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hattın fizibilite ve projelerini onayladı. 2024 Ocak ayında Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı, hattı Kamu Yatırım Programı'na almadı.

İBB, 3 metro hattına entegrasyon sağlayan önemli bir raylı sistem hattı olması sebebiyle vakit kaybetmeden kendi öz kaynaklarıyla hattın yapım ihale sürecini başlattı.