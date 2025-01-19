Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı 2025 İhracat Eylem Planı, Türk firmalarının rekabet gücünü artırmayı, yeni pazarlara açılmalarını sağlamak ve dış ticaret fazlası oluşturmak gibi hedefler içerdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2025 yılına dair İhracat Eylem Planı'nı duyurdu.

Türkiye'nin ekonomik büyümesinde önemli bir rol oynayan ihracat sektörü için hazırlanan plan, Türk markalarının küresel pazarda daha güçlü bir yer edinmesini amaçladı.

İhracat Eylem Planı, Türkiye’nin ekonomik geleceği için kritik bir adım olarak değerlendirilirken, uzmanlar, bu tür stratejik planların dış ticaret politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Ticaret Bakanlığı, hedeflediği 2025 planıyla birlikte yerli üretimi artırmayı ve Türkiye’nin uluslararası ticaret sıralamasında daha üst sıralara çıkmayı öngörüyor.

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