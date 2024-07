5 Temmuz Cuma günü vizyona girecek yeni filmler ortaya çıktı. Vizyondaki filmlerin yanı sıra Çılgın Hırsız 4 , Horizon: An American Saga - Chapter 1, Merhamet Hikayeleri , Spy x Family Code: White, Zuhruf Saye, Şeytanın Ruhu, Kabusa Yolculuk , Rizk'in Oğulları ve Kum Zambağı filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.İSTANBUL (İGFA) - Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor.

Aksiyondan drama, korkudan animasyona kadar önemli yapımların vizyonda olacağı 5 Temmuz Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak olan Çılgın Hırsız 4 (Despicable Me 4), Horizon: An American Saga - Chapter 1, Merhamet Hikayeleri (Kinds of Kindness), Spy x Family Code: White, Zuhruf Saye, Şeytanın Ruhu, Kabusa Yolculuk (Terror Trips), Rizk'in Oğulları 3 (Sons of Rizk 3) ve Kum Zambağı filmler vizyona giriyor.

İŞTE 5 TEMMUZ CUMA GÜNÜ VİZYONUN ÖNE ÇIKAN FİLMLERİ:

Çok sevilen Çılgın Hırsız serisinin yeni filmi Çılgın Hırsız 4 (Despicable Me 4), Gru ve sadık hizmetkarları minyonların yeni maceralarını konu ediniyor. Gru ve Lucy, kızları Margo, Edith ve Agnes ile birlikte ailenin en küçüğü Gru Junior'ı kucaklarına almalarıyla yeni bir hayata başlarlar. Artık Gru'nun karşısında yeni bir düşmanı vardır; Maxime Le Mal ve onun çekici ama tehlikeli kız arkadaşı Valentina. Gru ve ailesi, yeni düşmanlarıyla karşı karşıya kalınca kaçmak zorunda kalırlar.

Kevin Costner’in hem oyuncu hem yönetmen hem de senarist olarak görev aldığı Horizon: An American Saga - Chapter 1, İç Savaş'tan önce ve sonrasını kapsayan 15 yıllık bir sürece odaklanıyor. İç Savaş öncesini ve sonrasını kapsayan filmde, Amerika Birleşik Devletleri olmanın gerçekte ne anlama geldiğini keşfetmeye çalışan ailelerin, arkadaşların ve düşmanların, kendisiyle savaş halinde olan bir ülkede yaşadıkları duygusal yolculuk anlatılıyor.

Popüler yönetmen Yorgos Lanthimos’un yeni filmi Merhamet Hikayeleri (Kinds of Kindness), hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan, başka bir seçeneği olmayan bir adamın hikayesini üç parçalı bir masal olarak nitelendirilen bir üslupla anlatıyor. Filmde, denizde kaybolan karısının geri döndüğünü ve farklı biri gibi göründüğünü fark eden bir polis memurunun ve kaderinde olağanüstü bir ruhani lider olmak olan, özel yeteneklere sahip birini bulmaya kararlı bir kadının hayatına odaklanılıyor.

Haftanın anime filmi Spy x Family Code: White, aniden görevi değiştirilen bir istihbarat ajanının hikayesini konu ediniyor. “Twilight” kod adlı Loid Forger, Westalian İstihbaratının WISE bölümünde çalışan yetenekli bir istihbarat ajanıdır. Ancak beklenmedik bir anda görevi değiştirilir. Bu sırada Eden Akademisi'nde bir yemek yarışması düzenlenmektedir ve kazanan bir Stella Yıldızı ile ödüllendirilecektir. Lord, Strix Operasyonu'nun ilerlediğini göstermek, WISE ile göreve devam etmek için yarışmayı kazanması için Anya’ya yardım etmeye karar verir.

Haftanın korku filmlerinden Zuhruf Saye, karanlık sırlarla dolu geçmişi nedeniyle ölümcül bir kaderle yüzleşmek zorunda kalan Ahmet'in hikayesini konu ediniyor. İhanet, intikam ve lanetin hüküm sürdüğü filmde Kartal, gerçek gücünü keşfetmek için ölümcül bir mücadeleye girişir. Yönetmen koltuğunda Leo Yılmaz'ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Derya Şen Akbacak, Sedat Atcılar, Yiğit Yengin, Mehmet Atcılar, Aygül Hanalyyeva gibi isimler yer alıyor.

Steve Wolsh’ün yazıp yönettiği Şeytanın Ruhu, arkadaşlarıyla evde parti yaparken kendisini korkunç bir kabusun içerisinde bulan genç bir kızın hikayesini konu ediniyor. Tupp ailesinin evi, Aura’ya babası tarafından mezuniyet hediyesi olarak verilir. Hayallerindeki eve kavuşan Aura, heyecanını arkadaşlarıyla paylaşmak için evinde bir parti düzenlemeye karar verir. Ancak eğlenceli başlayan parti, davetsiz misafirlerin ortaya çıkmasıyla kabusa dönüşür.