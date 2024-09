6 Eylül Cuma günü yeni filmler vizyona giriyor. Kült Film Festivali kapsamında Eşkıya ve Her Şey Çok Güzel ile beraber Türkiye’nin Oscar aday adayı filmi Hayat yeniden vizyonda olacak.İSTANBUL (İGFA) - Dramdan komediye, korkudan gerilime kadar önemli yapımların vizyonda olacağı 6 Eylül Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak.

Kült Film Festivali kapsamında Eşkıya ve Her Şey Çok Güzel ile beraber Türkiye’nin Oscar aday adayı filmi Hayat yeniden vizyona giriyor.

İşte 6 Eylül Cuma günü vizyonunun öne çıkanları

Sevilen yönetmen Tim Burton’ın fantastik, korku ve komedi türlerini harmanladığı yeni filmi Beterböcek Beterböcek (Beetlejuice Beetlejuice), Deetz ailesinin Beterböcek'in olduğu eve geri dönmesiyle yaşananları konu ediniyor. Deetz ailesinin üç nesli, beklenmedik bir trajedinin ardından Winter River'daki evlerine geri döner. Beterböcek ise hala Lydia’nın peşindedir. Asi genç kız Astrid, tavan arasındaki gizemli kasaba maketini keşfeder ve Öbür Dünya'ya açılan kapı kazara açılır. Bu durum Lydia'nın hayatının alt üst olmasına neden olur. Her iki alemde de sorunlar baş gösterirken, birinin Beterböcek'in adını üç kez söylemesi ve karmaşayı ortaya çıkarmak için geri dönmesi an meselesidir.

Yılın en çok merak edilen filmlerinden Hellboy: The Crooked Man, 1950’lerin kırsal Appalachia'sında mahsur kalan Hellboy ve çaylak bir ajanın yaşadıklarını konu ediniyor. 1950'lerde Paranormal Araştırma ve Savunma Bürosu'nun yeni ajanı Bobbie Jo Song ile birlikte Appalachian Dağları'nda mahsur kalan Hellboy, yerel bir şeytan olan Crooked Man'in yönettiği, cadıların musallat olduğu küçük bir topluluğu keşfeder. Bahsedilen kişi, 18. yüzyılda işlediği suçlardan dolayı asılan, ancak bölgenin yerleşik Şeytanı olarak cehennemden dönen cimri ve savaş vurguncusu Jeremiah Witkins'tir.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Zeki Demirkubuz’un üstlendiği Hayat, Türkiye’nin bu yılki Oscar aday adaylığı sebebiyle yeniden vizyona giriyor. Film, kendisine dayatılan hayatı kabul etmeyip evinden kaçan genç bir kızın hikayesini konu ediniyor. Genç bir kadın olan Hicran, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalınca çareyi kaçmakta bulunur. Hicran'ın zaten onunla evlenmeyi istemediğini düşünen Rıza, başlarda bu durumu önemsemez. Ancak zaman geçtikçe Hicran tarafından istenmemek zoruna gitmeye başlar ve onunla yüzleşmeye karar verir. Rıza, sadece bir kere gördüğü nişanlısını bulmak için İstanbul'a gider.

Nicolas Cage’in başrolünde olduğu Cambaz (Longlegs), yakalanması zor bir seri katilin çözülmemiş davasına atanan tecrübesiz bir FBI ajanının hikayesini konu ediyor. Yetenekli ama tecrübesiz bir FBI ajanı olan Lee Harker, çözülmemiş bir seri katil vakasına atanır. Soruşturma karmaşıklaştıkça ve gizli kanıtlar ortaya çıktıkça Harker, acımasız katille kişisel bir bağının olduğunu fark eder. Bu durumun ardından Lee, başka bir aile cinayetini önlemek için zamana karşı yarışmak zorunda kalır.

Kült Film Festivali kapsamında Şener Şen, Uğur Yücel ve Yeşim Salkım’lı kadrosuyla hapse düşmesine neden olan arkadaşının peşine düşen bir adamın hikayesini konu edinen Eşkıya ve Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson'un sorunlu abi kardeş ilişkisini beyazperdeye yansıttığı Her Şey Çok Güzel Olacak filmleri yeniden vizyona girecek.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Bogey ve Prenses: Gizemli Macera (My Sweet Monster), Prenses Barbara’nın hikayesini konu ediniyor. Sarayda işler karışında saraydan kaçan prenses, ormanın derinliklerinde Boogey ve arkadaşı Wicked ile tanışır. Bu karşılaşma iki arkadaşın hayatını derinden etkileyecektir. Boogey ve Wicked, her şeye karışan ve kendisine göre kurallar koyan Barbara’dan fazlasıyla rahatsız olur. Barbara’dan kurtulmak isteyen Boogey, her şeyi eski haline geri döndürmek için harekete geçer.