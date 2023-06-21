Türkiye İstatististik Kurumu (TÜİK) yükseköğretim görenlerin istihdamdaki durumlarına ilişkin 2022 istatistiklerini açıkladı. TÜİK'e göre 2022'de ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü pilotaj oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2022 yılına ilişkin Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ne ilişkin verileri yayımladı. Buna göre lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2021 yılında yüzde 71,1'ken, bu oran 2022 yılında yüzde 71,7 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2021 yılında yüzde 63'ten 2022 yılında yüzde 65'e çıktı.

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2021 yılında 13,6 ayken bu süre 2022 yılında 13,9 ay oldu. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2021 yılında 14,8 ayken 2022 yılında 15,3 ay olarak hesaplandı.

Lisans seviyesinde en fazla kayıtlı istihdama sahip olan bölümler özel eğitim öğretmenliği (yüzde 96), tıp (yüzde 94,3), elektrik öğretmenliği (yüzde 91,3), elektronik öğretmenliği (yüzde 90,6) ile otomotiv öğretmenliği (yüzde 90,1) oldu.

Lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (yüzde 82,8), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 78,4), eğitim (yüzde 78,1), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 76,2) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 71,8) oldu.

TÜİK'e göre lisans mezunları arasında aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, uçak mühendisliği, matematik mühendisliği, havacılık elektrik ve elektroniği, uçak bakım ve onarım oldu.

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 13,9 ay olarak gerçekleşti. İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü 2,4 ay ile dil ve konuşma terapisi oldu.

ORTALAMA KAZANCIN EN YÜKSEK OLDUĞU LİSANS BÖLÜMÜ PİLOTAJ OLDU

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, uçak mühendisliği, matematik mühendisliği, havacılık elektrik ve elektroniği, uçak bakım ve onarım oldu. Ortalama kazancın en yüksek olduğu ön lisans bölümü polis meslek eğitimi oldu. Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; polis meslek eğitimi, perakende satış ve mağaza yönetimi, uçak teknolojisi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı oldu.