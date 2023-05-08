Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez besinlerinden biri olan enginar, papatyagiller ailesinden çok yararlı bir bitki olup aynı zamanda çok iyi bir lif, yani posa kaynağı olan enginar birçok hastalığa karşı da oldukça faydalı... İşte enginarın 5 faydası...İSTANBUL (İGFA) - Akdeniz bölgesinde yetişen enginarın zengin besin içeriğine sahip olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, “Enginar A ve C vitamini, kalsiyum, fosfor, demir, potasyum, magnezyum, çinko ve B1, B2, B6 vitaminlerinden zengindir. Aynı zamanda çok iyi bir lif, yani posa kaynağı olan enginar birçok hastalığa karşı faydalı” dedi.

Eren, enginarın 5 faydası da şöyle özetledi:

1- KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Enginar içeriğinde bulunan luteolin adlı antioksidan madde kolesterolün düşürülmesinde etkilidir. Enginar yaprağının kan kolesterol seviyelerini düşürdüğünü kanıtlayan birçok bilimsel çalışma mevcuttur.

2- KARACİĞERİ KORUR

Enginarın en bilinen faydası karaciğeri koruyucu etkisidir. Enginar yaprağı özü karaciğeri koruyup yenilemeye fayda sağlarken, safra üretimini artırarak karaciğerden zararlı toksik maddelerin atılmasına yardımcı olur.

3- KANSER RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

Enginar içeriğindeki birçok antioksidan madde, serbest radikallerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayarak hem bağışıklığı güçlendirir hem de kanserden koruyucu etki sağlar.

4- KAN ŞEKERİNİ DENGELER VE KİLO KONTROLÜNÜ SAĞLAR

Yüksek lif (posa) içeriği sayesinde enginar kan şekerinin hızlı yükselmesini engeller ve vücudun posa ihtiyacını da karşılayarak kan şekerinin dengelenmesine katkıda bulunur. Yine posa içeriği sayesinde sindirim sisteminin de düzgün çalışmasını sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olur.

5- KAN BASINCINI DENGELER

İçeriğindeki potasyum sayesinde vücudun sodyum potasyum dengesini sağlayarak kan basıncının, yani tansiyonun dengede kalmasını sağlar.