Kocaeli'de imsak vaktine kadar açık olacak işyerleri belli olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Encümeni’nde alınan karar doğrultusunda belirli işi kollarındaki işyerleri imsak vaktine kadar faaliyetlerine devam edebilecek

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu başkanlığında toplanan encümenin gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda Ramazan ayı boyunca umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatleri belirlendi.

Kocaeli genelinde uygulanacak karar sadece belirtilen iş kollarında geçerli olacak.

HANGİ İŞ KOLLARI AÇIK OLACAK?

Buna göre 2023 yılı Ramazan ayı boyunca Kocaeli’de faaliyet gösteren kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay bahçesi, çay ocağı, internet salonu, play station, atari salonları ve lokanta faaliyet konulu işyerleri imsak vaktine kadar açık kalabilecek. Bu iş kollarındaki işyerleri sahura kadar açık olup, vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.