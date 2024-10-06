Hızlı okuma, dikkat, odaklanma konularında kitapları bulunan yazar Murat Tunalı, dijital ortamlarda doğru yazı tipini seçerek okuma hızının yüzde 35 oranında artırabileceğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Her zamankinden daha fazla zamanı ekranlarımızda geçiriyoruz ve dijital cihazlar aracılığıyla hızla artan miktarda bilgi tüketmeye çalışıyoruz.

Bu yüzden okuma hızı ve anlama konusunda zorluk çekiyoruz.

Hızlı okuma, dikkat, odaklanma konularında kitapları bulunan yazar Murat Tunalı, dijital ortamlarda doğru yazı tipini seçerek okuma hızımızı yüzde 35 oranında artırabileceğini söyledi.

Tunalı, bilimsel açıdan da ispatlanan konuyla ilgili, “16 yaygın yazı tipi üzerinde yapılan bilimsel çalışmalarda; özellikle Times New Roman, Garamond, Arial ve Helvetica yazı tiplerinin okuma hızını yüzde 35 oranında artırdığı bulundu. Tabi punto boyutu da önemli. 12 puntoluk bir yazı 10 puntoya göre daha hızlı okunur. Dijital ortamlarda yazı karakterini ve puntosunu istediğimiz gibi ayarlama imkanımız var. Dergi, gazete, kitap gibi basılı materyallerde ise Helvetica ve Times New Roman karakterleri yazıların daha hızlı okunmasını sağlar" diye konuştu.

1 saniyede 1 ila 3 kelime okuyabilen göz beynin ihtiyacı olan devinimi yakalayamazsa okuma anında dikkat dağınıklığının ortaya çıkabileceğini söyleyen Tunalı, "Odaklanamama ve uyku gelmesi gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bir kişi, yeterli eğitimi alması halinde saniyede 6-10 kelime okuyabilir.” dedi.