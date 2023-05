Great Place to Work Sertifikası sahibi işverenlerin dahil olduğu Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - 1992'den bu yana gerçekleştirdiği 100 milyondan fazla çalışanın geri bildirim anketinden elde ettiği bilgilerle bir işyerini harika hale getiren kavramın “GÜVEN” olduğunu belirleyen Great Place To Work, 2023 için Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’ni açıkladı. Great Place To Work® tarafından gerçekleştirilen analizlere dahil olarak Great Place To Work® Sertifikası almaya hak kazanan yerel ve uluslararası organizasyonların katıldığı Great Place To Work® Türkiye’nin En İyi İşverenleri™ Listesi’nde bu yıl 6 kategoride 163 organizasyon yer aldı.

8 kategori üzerinden açıklanan listenin 10-49 Çalışan Sayısı Kategorisinde 31, 50-99 Çalışan Sayısı Kategorisinde 30, 100-249 Çalışan Sayısı Kategorisinde 45, 250-499 Çalışan Sayısı Kategorisinde 21, 500-999 Çalışan Sayısı Kategorisinde 17 ve 1.000 Üzeri Çalışan Sayısı Kategorisinde 19 şirket yer aldı.

10-49 ÇALIŞAN SAYISI KATEGORİSİ

TRABZON PORT VEGA SİGORTA CLEVER DIALOGUE TREND MICRO RON DIGITAL ABGG GLOBAL GRUBU NAKİL LOJİSTİK WARPIRIS NEWHEALTH MEDIA MOTTO DANIŞMANLIK BOOSMART TRUGO AYES LOJİSTİK ONES TECHNOLOGY GREENLOG INTERMODAL LOJİSTİK KOLAYBİ NORTHER GLOBAL LOJİSTİK TRPARTS LOJİSTİK POINTO HUBX ARTİSTANBUL RE/MAX TÜRKİYE UDO GAMES A.Ş. NETOLOJİ YAZILIM LABRYS CONSULTING METATIME TEKNOLOJİ A.Ş. WAYTOSAY PACKUPP TEKNOLOJİ TTS ULUSLARARSI NAKLİYAT NİLTEK YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş

50-99 ÇALIŞAN SAYISI KATEGORİSİ

CODEWAY BENTEGO MECHSOFT LİMA LOJİSTİK RANDSTAD PLAN-S LATRO KİMYA DAIICHI SANKYO KOMET METAL AKSESUAR SANAYİ A.Ş SUPPLY CHAIN WIZARD INFINIA ALTINTEL LİMAN VTC ENERJİ A.Ş. YOLCU360 PHILIPS EV ALETLERİ KOÇ YAŞA ÇOK YAŞA MEDİKAL ALBERT GENAU FARMAZON İLMOR KİMYA LINK SHIPPING ARKEM KİMYA SOMERSET MASLAK İSTANBUL VEKTÖR BİLGİ VE YAZILIM TEKN. VISPERA INFORMATION TECHNOLOGIES SIGNIFY TURKEY AKLEASE MOBİLİZ PEAKUP PROPERTY FINDER VİTEL A.Ş.

100-249 ÇALIŞAN SAYISI KATEGORİSİ

LANSINOH CISCO DOĞUŞ HOLDİNG ESAS GAYRİMENKUL ARD GRUP VIESSMANN BUKET YIKAMA TAV AIRPORTS HOLDİNG GLASSHOUSE EKİN SMART CITY TEKNOLOJİ CRM AKADEMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ TOM YAVUZÇEHRE DOCPLANNER DİAM VİTRİN TASARIM DGPAYS IT BİLİŞİM HİZMETLERİ AŞ RELATED DIGITAL LILLY TÜRKİYE ISS GLOBAL FORWARDING SESTEK PARLA SOLAR HÜCRE VE PANEL ALBARAKATECH INGAGE EMLAKJET SİRO HANGİKREDİ DATASSİST STRYKER ALLCARGO TURKEY STRYKER MEDICAL INTERNATIONAL LETGO PURATOS TURKEY PAYTR SARP INTERMODAL ZER HOGARTH İSTANBUL PAYTEN TEKNOLOJİ A.Ş ALBAYRAK İNŞAAT GENEL TRANSPORT MICHELIN LASTİKLERİ TİCARET A.Ş. UNITED PAYMENT EMİR VARLIK TD SYNNEX TÜRKİYE TEKYAZ TEKNOLOJİK YAZILIMLAR TEZMAKSAN MAKİNA

250-499 ÇALIŞAN SAYISI KATEGORİSİ

ZURICH SİGORTA ESBAŞ ORGANİK KİMYA KARİYER.NET ABBVIE UPFIELD GIDA NOVARTIS TEKNASYON NOVO NORDISK TÜRKİYE ELSAN ELEKTRİK AYDEM ELEKTRİK PERAKENDE ARABAM.COM ASKON DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NESİNE.COM SOLVIA YAZILIM VE DANIŞMANLIK A.Ş. KALKINMA YATIRIM BANKASI STRAUMANN GROUP TURKEY TRENKWALDER KINAY TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK A.Ş. AKENERJİ GALATA TAŞIMACILIK

500-999 ÇALIŞAN SAYISI KATEGORİSİ

ASTRAZENECA TÜRKİYE MAGNA SEATING AKRA HOTELS VOTORANTIM CIMENTOS ARCHITECHT BİLİŞİM LOGO YAZILIM SAHİBİNDEN.COM SHELL TÜRKİYE ADIDAS GROUP AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ GEDİZ ELEKTRİK PERAKENDE GDZ ENERJİ YATIRIMLARI ENTEK FLORMAR BİRGİ MEFAR İLAÇ

1000 + ÇALIŞAN SAYISI KATEGORİSİ