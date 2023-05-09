Great Place to Work Sertifikası sahibi işverenlerin dahil olduğu Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - 1992'den bu yana gerçekleştirdiği 100 milyondan fazla çalışanın geri bildirim anketinden elde ettiği bilgilerle bir işyerini harika hale getiren kavramın “GÜVEN” olduğunu belirleyen Great Place To Work, 2023 için Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’ni açıkladı. Great Place To Work® tarafından gerçekleştirilen analizlere dahil olarak Great Place To Work® Sertifikası almaya hak kazanan yerel ve uluslararası organizasyonların katıldığı Great Place To Work® Türkiye’nin En İyi İşverenleri™ Listesi’nde bu yıl 6 kategoride 163 organizasyon yer aldı.

8 kategori üzerinden açıklanan listenin 10-49 Çalışan Sayısı Kategorisinde 31, 50-99 Çalışan Sayısı Kategorisinde 30, 100-249 Çalışan Sayısı Kategorisinde 45, 250-499 Çalışan Sayısı Kategorisinde 21, 500-999 Çalışan Sayısı Kategorisinde 17 ve 1.000 Üzeri Çalışan Sayısı Kategorisinde 19 şirket yer aldı.

10-49 ÇALIŞAN SAYISI KATEGORİSİ

  1.     TRABZON PORT
  2.     VEGA SİGORTA
  3.     CLEVER DIALOGUE
  4.     TREND MICRO
  6.     RON DIGITAL
  7.     ABGG GLOBAL GRUBU
  8.     NAKİL LOJİSTİK
  9.     WARPIRIS
  11.     NEWHEALTH MEDIA
  12.     MOTTO DANIŞMANLIK
  13.     BOOSMART
  14.     TRUGO
  15.     AYES LOJİSTİK
  16.     ONES TECHNOLOGY
  18.     GREENLOG INTERMODAL LOJİSTİK
  19.     KOLAYBİ
  20.     NORTHER GLOBAL LOJİSTİK
  21.     TRPARTS LOJİSTİK
  22.     POINTO
  23.     HUBX
  24.     ARTİSTANBUL
  25.     RE/MAX TÜRKİYE
  26.     UDO GAMES A.Ş.
  27.     NETOLOJİ YAZILIM
  28.     LABRYS CONSULTING
  29.     METATIME TEKNOLOJİ A.Ş.
  30.     WAYTOSAY
  31.     PACKUPP TEKNOLOJİ
  32.     TTS ULUSLARARSI NAKLİYAT
  33.     NİLTEK YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş

50-99 ÇALIŞAN SAYISI KATEGORİSİ

Konya ekonomisi büyümeye devam edecek Konya ekonomisi büyümeye devam edecek

  1.     CODEWAY
  2.     BENTEGO
  3.     MECHSOFT
  4.     LİMA LOJİSTİK
  5.     RANDSTAD
  6.     PLAN-S
  7.     LATRO KİMYA
  8.     DAIICHI SANKYO
  9.     KOMET METAL AKSESUAR SANAYİ A.Ş
  10.     SUPPLY CHAIN WIZARD
  11.     INFINIA
  12.     ALTINTEL LİMAN
  13.     VTC ENERJİ A.Ş.
  14.     YOLCU360
  15.     PHILIPS EV ALETLERİ
  16.     KOÇ YAŞA ÇOK YAŞA MEDİKAL
  17.     ALBERT GENAU
  18.     FARMAZON
  19.     İLMOR KİMYA
  20.     LINK SHIPPING
  21.     ARKEM KİMYA
  22.     SOMERSET MASLAK İSTANBUL
  23.     VEKTÖR BİLGİ VE YAZILIM TEKN.
  24.     VISPERA INFORMATION TECHNOLOGIES
  25.     SIGNIFY TURKEY
  26.     AKLEASE
  27.     MOBİLİZ
  28.     PEAKUP
  29.     PROPERTY FINDER
  30.     VİTEL A.Ş.

100-249 ÇALIŞAN SAYISI KATEGORİSİ

  1.     LANSINOH
  2.     CISCO
  3.     DOĞUŞ HOLDİNG
  4.     ESAS GAYRİMENKUL
  5.     ARD GRUP
  6.     VIESSMANN
  7.     BUKET YIKAMA
  8.     TAV AIRPORTS HOLDİNG
  9.     GLASSHOUSE
  10.     EKİN SMART CITY TEKNOLOJİ
  11.     CRM AKADEMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  12.     TOM
  13.     YAVUZÇEHRE
  14.     DOCPLANNER
  15.     DİAM VİTRİN TASARIM
  16.     DGPAYS IT BİLİŞİM HİZMETLERİ AŞ
  17.     RELATED DIGITAL
  18.     LILLY TÜRKİYE
  19.     ISS GLOBAL FORWARDING
  20.     SESTEK
  21.     PARLA SOLAR HÜCRE VE PANEL
  22.     ALBARAKATECH
  23.     INGAGE
  24.     EMLAKJET
  25.     SİRO
  26.     HANGİKREDİ
  27.     DATASSİST
  28.     STRYKER
  29.     ALLCARGO TURKEY
  30.     STRYKER MEDICAL INTERNATIONAL
  31.     LETGO
  32.     PURATOS TURKEY
  33.     PAYTR
  34.     SARP INTERMODAL
  35.     ZER
  36.     HOGARTH İSTANBUL
  37.     PAYTEN TEKNOLOJİ A.Ş
  38.     ALBAYRAK İNŞAAT
  39.     GENEL TRANSPORT
  40.     MICHELIN LASTİKLERİ TİCARET A.Ş.
  41.     UNITED PAYMENT
  42.     EMİR VARLIK
  43.     TD SYNNEX TÜRKİYE
  44.     TEKYAZ TEKNOLOJİK YAZILIMLAR
  45.     TEZMAKSAN MAKİNA

250-499 ÇALIŞAN SAYISI KATEGORİSİ

  1.     ZURICH SİGORTA
  2.     ESBAŞ
  3.     ORGANİK KİMYA
  4.     KARİYER.NET
  5.     ABBVIE
  6.     UPFIELD GIDA
  7.     NOVARTIS
  8.     TEKNASYON
  9.     NOVO NORDISK TÜRKİYE
  10.     ELSAN ELEKTRİK
  11.     AYDEM ELEKTRİK PERAKENDE
  12.     ARABAM.COM
  13.     ASKON DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  14.     NESİNE.COM
  15.     SOLVIA YAZILIM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
  16.     KALKINMA YATIRIM BANKASI
  17.     STRAUMANN GROUP TURKEY
  18.     TRENKWALDER
  19.     KINAY TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK A.Ş.
  20.     AKENERJİ
  21.     GALATA TAŞIMACILIK

500-999 ÇALIŞAN SAYISI KATEGORİSİ

  1.     ASTRAZENECA TÜRKİYE
  3.     MAGNA SEATING
  4.     AKRA HOTELS
  5.     VOTORANTIM CIMENTOS
  6.     ARCHITECHT BİLİŞİM
  7.     LOGO YAZILIM
  8.     SAHİBİNDEN.COM
  9.     SHELL TÜRKİYE
  10.     ADIDAS GROUP
  11.     AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ
  12.     GEDİZ ELEKTRİK PERAKENDE
  13.     GDZ ENERJİ YATIRIMLARI
  14.     ENTEK
  15.     FLORMAR
  16.     BİRGİ MEFAR İLAÇ

1000 + ÇALIŞAN SAYISI KATEGORİSİ

  1.     ASSİSTT
  2.     DHL EXPRESS
  3.     KUVEYT TÜRK
  4.     HILTON
  5.     GDZ ELEKTRİK DAĞITIM
  6.     TELEPERFORMANCE
  7.     ALLIANZ TÜRKİYE
  8.     FPS TURKEY AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
  10.     PRONET
  11.     ATASUN OPTİK
  12.     PROCAT YAZILIM VE TEKNOLOJİ
  13.     TB SEWTECH TURKEY
  14.     ADM ELEKTRİK DAĞITIM
  15.     ERİŞİM MÜŞTERİ HİZMETLERİ A.Ş.
  16.     NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS
  17.     ATOS MÜŞTERİ HİZMETLERİ
  18.     ETİYA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ